Rodina se přiotrávila oxidem uhelnatým, na hasiče čekala na balkoně

Hasiči ze šternberské stanice vyjeli k domu ve Kollárově ulici krátce před šestou ráno na základě ohlášení pravděpodobného úniku plynu.

„Po příjezdu provedli měření pomocí specializovaného přístroje a uvnitř domu naměřili velmi vysoké koncentrace oxidu uhelnatého. Muž, který událost ohlásil, byl s ostatními obyvateli - dalšími dvěma dospělými a dvěma dětmi, se v tu chvíli nacházel na balkoně,“ popsala mluvčí krajského hasičského sboru Vladimíra Hacsiková.

Na místě zasahovala také záchranná služba, která pětici převezla do šternberské nemocnice kvůli příznakům otravy plynem, který je nebezpečný tím, že ho není vidět ani cítit, a tak než lidé zaregistrují nebezpečí, bývá v některých případech už příliš pozdě.

„Hasiči za neustálého měření koncentrace oxidu uhelnatého celý dům postupně odvětrali a poté předali odpovědné osobě, zásah ukončili patnáct minut před sedmou ráno,“ doplnila Hacsiková.

Plyn se dle zjištění hasičů rozšířil do budovy kvůli netěsnosti odvodu spalin z plynového kotle do komína. Znovu proto připomněli, že by lidé měli důkladně kontrolovat stav kotle či karmy i odvodu spalin do komína, a dále dohlížet na dostatečné větrání v místnostech, kde jsou umístěny. Také doporučují pořízení detektoru sledujícího koncentraci oxidu uhelnatého ve vzduchu.

„Při nízkých koncentracích může zdravý člověk pociťovat únavu, malátnost, syčí mu v uších, buší mu srdce, může usnout, omdlít nebo zvracet a může ho bolet hlava. Při delším pobytu v místnosti nebo při vyšších koncentracích nastává bezvědomí, zástava oběhu a smrt,“ varovala Hacsiková.