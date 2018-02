Kamion na Šumpersku prorazil svodidla, ze svahu se převrátil do zahrad

Řidič boural na silnici I/43 krátce po půl deváté ráno. „V pravotočivé zatáčce přejel do protisměru, poté vyjel vlevo mimo silnici, narazil do svodidel a ta poničil. Následně vůz sjel do přilehlých zahrad, kde se převrátil na levý bok. Okolnosti a přesnou příčinu nehody nyní vyšetřují policisté,“ popsala šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Při nehodě se řidič zranil a záchranná služba ho proto po prvotním ošetření převezla do nemocnice v Šumperku. Dechová zkouška byla negativní.

„Na místo byli vysláni profesionální hasiči ze Zábřehu a místní dobrovolná jednotka. Z kamionu vytékaly provozní kapaliny, hasiči je proto jímali do připravených nádob. Vůz též zajistili proti požáru, spolupracovali s policií a záchrannou službou a budou asistovat při vyproštění vozidla,“ shrnula mluvčí krajského hasičského sboru Vladimíra Hacsiková.

Právě kvůli vyproštění kamionu bude odpoledne ve Štítech částečně omezený provoz.

V kraji je to tento týden už druhý převrácený kamion. V pondělí odpoledne se v Bělotíně na Přerovsku převrátil přívěs u vozu, který vezl klády, vysypaný náklad poté dočasně zablokoval dopravu.