Stražisko chce jako první obec v kraji sebrat lidem z ubytovny dávky

„Co chvíli jsou tam policajti a je to tam špatné. Bydlí tam čím dál víc lidí a nelíbí se nám, co se tam děje. Jako chatová oblast, kam jezdí rekreanti, by to ve Stražisku mělo vypadat úplně jinak. Manžel říkal, že se to starosta snad snaží nějak řešit. Měl to udělat už dávno,“ stěžuje si jedna z obyvatelek Stražiska Marie Růžičková.

Ubytovna stojí v podstatě v samotném centru Stražiska blízko obecního úřadu, obchodu a vlakové zastávky. Policie sem jezdí pravidelně již od roku 2015.

„Podle sdělení policie se od vzniku ubytovny zvýšila kriminalita v obci o několik stovek procent,“ potvrdil Jiří Vodák z radnice v Konici, která nyní rozhoduje o takzvaném opatření obecné povahy - vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve Stražisku.

Podle policejních statistik musí strážci zákona v ubytovně zasahovat u desítek případů ročně. V roce 2016 měli 69 výjezdů, což bylo 85,2 procenta všech výjezdů na Stražisko. V roce 2015 to bylo 80 výjezdů. Kromě desítek přestupků mají lidé z ubytovny „na triku“ i krádeže a výtržnosti. Loni spáchali třináct trestných činů, rok předtím třicet, což bylo 85,7 procenta celkové kriminality v obci. A podobný trend pokračuje i letos.

„Bylo prokázáno, že se v budově vyskytují ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy spočívající ve zvýšené kriminalitě a páchání přestupků a v porušování veřejného pořádku,“ dodal Vodák.

Lidé jsou už dost naštvaní, říká starosta

Starostovi Stražiska Jaroslavu Krönerovi už došla trpělivost. Rozhodl se proto, že zkusí legislativní novinku, která začala platit od letošního roku a která by měla obyvatele problémové ubytovny připravit o dávky.

„Lidé jsou už dost naštvaní. Kdopak by byl spokojený, když tam každou chvíli jezdí policajti. Co však tato novinka přinese, to vůbec netuším,“ přiznal starosta.

Opatření obecné povahy, o kterém jedná nadřízený Městský úřad v Konici, v současné době prochází standardním postupem s třicetidenní lhůtou a možností podat námitky. Nařízení se však každopádně nebude týkat současných obyvatel ubytovny.

„Až pokud se tam nastěhuje nová rodina nebo jednotlivec a podá žádost o doplatek na bydlení, nebude na něj mít nárok,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí na radnici v Konici Hana Koudelková. Starosta Stražiska podotkl, že samotná obec bohužel nemá v tomto směru žádné pravomoci.

Stražisko vyzkouší legislativní novinku jako první v kraji

„Vyhláška zatím visí třicet dní, a až dovisí, sám jsem zvědavý, jak bude fungovat. Byl jsem upozorněn, že lze takto postupovat, tak jsme to zkusili. Pak nám volali z dědin z Jesenicka, Olomoucka a z okolí, jak jsme to udělali. V Olomouckém kraji jsme první. Budeme takový zkušební vzorek, takže jak to dopadne, nevím,“ krčí rameny Kröner.

Bude Přerov další v pořadí? Opatření proti problémové lokalitě chystá i město Přerov. Radní nyní pověřili náměstka přerovského primátora Tomáše Navrátila, aby podal žádost o vydání opatření obecné povahy, které vyčleňuje problémové ulice Dluhonská, Husova, Kojetínská, Škodova, Tovačovská a Tovární. Lidé, kteří se sem přistěhují, by podobně jako v případě Stražiska ztratili nárok na doplatek na bydlení. „Umožňuje nám to letos přijatá novela zákona o hmotné nouzi. Chceme tímto snížit nežádoucí jevy, které se v těchto oblastech vyskytují,“ uvedl Navrátil.

Vedoucí odboru sociálních věcí na olomouckém hejtmanství Irena Sonntagová to potvrdila.

„V současné době kraj nemá informace o tom, že by o vydání podobného opatření požádala i nějaká jiná obec v regionu,“ uvedla. Jak to bude fungovat v praxi, Sonntagová nedokáže odhadnout, protože jde o legislativní novinku.

„Ani v rámci celé České republiky zatím nejsou s dopady takového opatření obecné povahy zkušenosti,“ dodala.

Spolumajitelka ubytovny na Stražisku Lenka Skácelová tvrdí, že o návrhu se dozvěděla teprve před pár dny a ihned poté si domluvila schůzku na Městském úřadu v Konici. Tvrdí ovšem, že o letitých a vyhrocených problémech na ubytovně nevěděla.

„Nyní musíme najít nějaké řešení. Chci vědět, kdo tam způsobuje problémy a kdo dělá něco špatného. Okamžitě bude vystěhován. Obyvatelé budou dopředu informování, že kvůli komu tam přijede policie, tak přestane bydlet. Já myslím, že si to rozmyslí,“ je přesvědčená. Zda proti opatření podá námitku, nesdělila.

Starosta Stražiska doufá, že opatření začne platit co nejdříve. „Pak se snad situace uklidní a majitelka ubytovny si už z nás přestane dělat blázny,“ poznamenal.