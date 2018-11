Orgány ve 3D. Studenti se v Šumperku učí anatomii ve virtuální realitě

„Virtuální realita nabízí v oblasti zdravotnictví dosud nepoznané a nevyzkoušené možnosti. Lze v ní simulovat do detailů nejen stavbu lidského těla, ale také operace, a lépe tak pochopit jednotlivé procesy,“ uvedl Tomáš Brngál, absolvent Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Ten dával ojedinělý projekt dohromady s kamarádem Milošem Svrškem, absolventem Slovenské technické univerzity. Jejich aplikace Human Anatomy VR v současné době pomáhá tisícům studentů ve 150 zemích po celém světě.

V České republice jde teprve o druhou virtuální anatomickou učebnu. Pomocí speciálních brýlí mohou studenti detailně pozorovat stavbu svalů, kostí i jednotlivých orgánů. Aplikace umožňuje řez v kterémkoli místě svalu či jakéhokoli orgánu.

„Převádění medicínských znalostí do virtuální podoby, široké využívání digitálních pomůcek a digitalizace výuky jsou tou správnou věcí, kterou s sebou přináší nezadržitelný pokrok. Toto je cesta, jak využít nejmodernější technologie ve výukovém procesu v tak náročném oboru, jakým medicína bezesporu je,“ řekl Brngál.

Představit si rozložení orgánů prostorově je pro studenty náročné

Podle něj je při studiu lidského těla pro většinu studentů nejnáročnější představit si části prostorově, jak se kosti, svaly i jednotlivá ústrojí navzájem překrývají.

„Virtuální anatomická učebna přináší studentům podstatné ulehčení, protože mohou vidět jednotlivé struktury lidského těla z různých perspektiv. Mohou je otáčet, naklánět, zvětšovat či oddalovat, jako by měli reálné části těla před sebou. Studenti vidí, jak lidský organismus vypadá ve třech dimenzích. Z ohlasů z jiných míst víme, že to, co se dříve učili hlavně z obrázků, pochopí nyní mnohem rychleji,“ vysvětluje Brngál.

Ředitelka Střední zdravotnické školy Šumperk Zuzana Gondová si novou virtuální učebnu pochvaluje.

„Umožní nám maximálně názornou a srozumitelnou výuku anatomie, navíc hravou formou. Věřím, že i díky tomu se zvýší zájem studentů o zdravotnické obory,“ sdělila.

Přiblížit roční zkušenosti, které škola s virtuální učebnou anatomie má, přijela do Šumperka i ředitelka Střední zdravotnické školy Bratislava Elena Skalná.

„Na začátku byly obavy. Báli se studenti, báli se vyučující. Rychle si ale nový způsob výuky osvojili a teď už si to bez něj nedokážeme představit,“ řekla Skalná.