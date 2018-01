VIDEO: Hokejista mířící do šatny po prohraném zápase udeřil diváka

Útoku na diváka předcházel konflikt na ledě, při kterém jeden z porubských hráčů začal napadat své soupeře. Do šatny pak zamířil nejproduktivnější útočník Vladimír Luka, ovšem za mantinelem se dostal do slovní přestřelky s fanoušky a muže procházejícího kolem udeřil. Podle zástupce porubského klubu neudržel Luka nervy proto, že mu divák nadával.

„Řvali na něj už když byl na střídačce, a tak ho trenéři minutu před koncem poslali do kabiny. Cestou ho napadl opilý fanoušek a k tomu mu sprostě nadával, a tak ho Luka praštil,“ uvedl manažer Pavel Hinner.

Na videozáznamu, který ze zápasu pořídil server Lifetv.cz, ovšem není vidět, že by divák Luku fyzicky napadl.

„Vedení klubu si celého incidentu všimlo až po zápase ze záznamu utkání. Nerad bych dělal nějaké závěry a rozbory, záznam je pořízen z velké dálky a není průkazný. Je z něj ale vidět, že pan Luka se zničehonic otočil, udělal krok směrem z tunelu ven a dal pěstí nicnetušícímu člověku, který procházel směrem k toaletám bez jakéhokoliv zájmu o případný incident s hráčem,“ sdělil ředitel šumperského hokejového klubu Vladimír Velčovský.

Hlavní rozhodčí Filip Vrba o události v zápise o utkání neinformoval. „Celému politováníhodnému incidentu zřejmě předcházely vzájemné slovní urážky s fanoušky na balkóně. V zápise o utkání není incident zaznamenán a je tedy na hokejovém svazu, jak a jestli vůbec, se s celou záležitostí vypořádá,“ dodal Velčovský.

Trenér hostí: Co předváděl rozhodčí bylo hrozné

Trenér Poruby Aleš Flašar MF DNES řekl, že napaden byl také on. Flašar přitom v minulé sezoně působil právě v Šumperku.

„V Šumperku je zvláštní publikum, ale to mi nevadí. O sebe se postarám, z toho nemám strach, jenže co předváděl rozhodčí, to bylo hrozné. Proti tomu se nemáme, jak bránit. Jsou arogantní a smějí se nám,“ uvedl.

Flašar tvrdí, že si dává pozor, aby nebyl na rozhodčího Vrbu sprostý. „Řekl jsme mu, že to má na svědomí a ironicky jsem dodal, že by se měl jít omluvit Sedlákovi,“ zmínil Flašar domácího kapitána.

„Sudímu nadával, ale ten vyhazoval naše hráče. Kalužovi tekla po čele krev, ale trest na pět minut a do konce zápasu dostal on. Až když jsme upozornili na jeho zranění, má asi čtyři stehy, tak sudí protihráče vyloučil. Ale jen na dvě minuty,“ dodal Flašar s tím, že se pak až v autobuse vylekal při čtení zápisu o utkání, ve kterém byl zapsaný osobní trest.

Napadení zřejmě bude mít dohru jen u disciplinární komise

O případném postihu Flašara rozhodne disciplinárním komise. „Pokud jde o Luku, tak o tom v zápise nic není,“ zopakoval Hinner.

Jinou než sportovní dohru zřejmě napadení mít nebude, policie žádné oznámení o něm neeviduje ani se jím nezabývá. Neřeší ho ani šumperská městská policie.

„Ke konci zápasu panovala vyhrocená situace. U té konkrétní situace strážníci nijak nezakročovali, řešila to ochranka. Soustředili jsme se na to, aby celá situace dále neeskalovala,“ popsal ředitel Městské policie Šumperk Zdeněk Dočekal.

Podobný incident se ve městě odehrál už v roce 2015, kdy tehdejší trenér Benátek nad Jizerou Filip Pešán napadl diváka, který na něj údajně plivl. Pešán patří nyní k nejrespektovanějším českým trenérům. S Libercem vyhrál extraligový titul a českou reprezentační dvacítku dostal na nedávném mistrovství světa v Buffalu do semifinále.

„Náš klub přijme zvýšená opatření směrem k pořadatelské službě, aby se riziko podobných incidentů ještě více snížilo. Pořadatelská služba má totiž v případě rizikových momentů prioritní úkol chránit hráče hostujícího týmu před fanoušky. Málokdy se očekává agresivní reakce i ze strany hráče, případně trenérů. Více k tomu v tuto chvíli nemáme co říct,“ poznamenal Velčovský.