Šumperk zažívá akci kulový blesk, za tři dny přestěhují 60 tisíc knih

Největší stěhování ve své historii svěřila knihovna do rukou pracovníků specializované firmy, kteří už vyklízeli například obří univerzitní knihovny či vědecké archivy po celé České republice, a s podobnými projekty tak už mají zkušenosti. Tentokrát musí 60 tisíc svazků dostat ze štelářů budovy na třídě 17. listopadu do objektu po bývalé Masarykově škole.

Klíč, jak stěhování co nejvíce zjednodušit a urychlit, je nerozhodit knihy z číselného pořadníku. Aby se nemusely po převozu složitě vyhledávat a znovu abecedně třídit, ale putovaly rovnou na přesně určené místo do konkrétního regálu.

„Pokud bychom nepoužili stěhovací firmu, měli bychom kvůli vyklízení knih a řazení zavřeno asi o dva měsíce déle,“ odhaduje ředitelka šumperské městské knihovny Kamila Šeligová.

„Takhle to zvládneme za tři dny a pak budeme mít čas na to, abychom vše doladili a nachystali provoz,“ dodala.

Pracovníci knihovny stěhování zahájili v podstatě už minulý týden, kdy v původní budově vypnuli server.

„V ten moment jsme přestali půjčovat knihy a dotklo se to i naší pobočky sever a dalších 22 knihoven z regionu, které jsou na nás napojené. Veškeré počítače a server se poté přestěhovaly do nové budovy,“ popisuje Šeligová. Poté se už dostali na řadu stěhováci.

Šumperská knihovna je pro stěhovací firmu rutinní záležitost

Ti ke staré budově dorazili v pondělí ráno a pomocí provizorní rampy dopravili na místo pojízdné regály odpovídající policím v knihovnách. A začal pořádný frmol. Knihovnice ukazují, který blok knih vzít a kam ho přemístit. Zaměstnanci stěhovací firmy berou svazky po zhruba půlmetrových řadách a soustředěně je ukládají do pojízdných regálů.

Nesmí se zmýlit, každá chyba by vyvolala složité dohledávání a nepříjemné zpoždění. Když je vozík s knihami plný, je omotán fólií, která zabrání vypadnutí svazků. Teprve potom jej stěhováci převážejí do dodávky. Jakmile vozíky zaplní nákladový prostor, auto se přesouvá o několik set metrů dál k nové knihovně.

Následuje vykládka. S každým vozíkem je potřeba vjet do budovy a výtahem jej vyvézt do patra. Personál knihovny poté stěhováky diriguje přesně ke knihovnickým regálům. Fólie je bleskově dole a knihy už jako vojáci „nastupují“ ve vyrovnaných řadách poslušně do polic. Takto se stará knihovna tempem vyklízí, ta nová naopak plní. Své lidi diriguje šéf stěhovací firmy Jiří Gavron, této práci se věnuje už 20 let.

„Šumperská knihovna je vzhledem k počtu svazků spíše z těch menších, pro nás jde o běžnou záležitost. Máme za sebou stěhování mnohem větších objektů ve velkých městech,“ vysvětluje.

Tři dny nepovažuje za šibeniční termín. „Prodlužujeme směny, takže to zvládneme i s rezervou,“ ujišťuje.

Zbývá dokončit vstupní prostor a přidat Havlovu lavičku

Spolu s knihami se přestěhují i kanceláře a veškeré jejich vybavení. A je potřeba ještě instalovat elektronický systém na čtení kódů. Ten chrání knihy před odcizením a umožní rychlejší půjčování knih.

„Další zařízení vychází vstříc čtenářům, kteří se budou chtít obsloužit sami. Díky němu si zájemce může knihu sám půjčit a pak ji zase vrátit,“ vysvětluje ředitelka knihovny.

Kolaudace nové knihovny je naplánovaná na konec srpna. Dokončit je potřeba ještě vstupní prostor, kde bude stát Masarykův pomník a v říjnu tam bude na výročí narozenin Václava Havla osazena „jeho“ lavička.

„Knihovnu budeme otvírat v sobotu 1. září, od 14 hodin zveme lidi na den otevřených dveří. Máme připravenou řadu kulturních akcí, bude tu hrát kapela, loutkové divadlo, na návštěvníky čeká scénické čtení a každou hodinu komentované prohlídky,“ popisuje Šeligová. Běžný půjčovní režim spustí knihovna v pondělí 3. září.