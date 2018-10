Koalici mám skládat já, ne hejtman. Lídr ANO v Šumperku na protest končí

„Nelíbil se mi způsob, jak se ANO postavilo k vyjednávání. Aby volební vyjednávání v našem městě vedl krajský šéf ANO, podle mě není v pořádku, protože nemůže znát místní situaci. Ač jsem získal nejvíc hlasů absolutně, ANO získalo šest mandátů z 27, byl jsem odstaven na druhou kolej. To jsem odmítl akceptovat,“ řekl MF DNES pětačtyřicetiletý podnikatel Martin Janíček.

Podobně podle něj dopadl i druhý nejúspěšnější kandidát za ANO, lékař Radan Volnohradský, který díky preferenčním hlasům poskočil z pátého místa na druhé.

„Jako dlouholetý sportovec bych přirovnal svou a jeho pozici k maratoncům, kteří doběhnou do cíle na prvním a druhém místě, ale medaili dostanou až ti další,“ komentoval to Janíček.

Jak se vůbec hejtman a šéf krajské buňky ANO Ladislav Okleštěk do vyjednávacího týmu v Šumperku dostal?

ANO si v kraji pod Oklešťkovým vedením před volbami stanovilo pravidlo, že ve větších městech bude po případných vítězstvích koaliční jednání řídit nejen lídr kandidátky a oblastní šéf hnutí, ale v týmu bude rovněž krajský předseda – tedy Okleštěk.

Jedeme dál, koaliční jednání to nezastaví, říká hejtman

Sám Okleštěk Janíčkovo rozhodnutí komentoval lakonicky. „Martin Janíček neakceptoval podmínky a odstoupil. Odstoupení pana Janíčka nemůže zastavit koaliční vyjednávání, takže jedeme dál,“ uvedl.

Na tom, že jako krajský stranický šéf také vede vyjednávání o šumperské koalici, nevidí nic divného.

„Už jsem zažil situace, kdy ANO vyhrálo volby a bylo vyšachováno. Je to moje zodpovědnost jako krajského šéfa podobným věcem zabránit,“ reagoval.

Ve vyjednávacím týmu, který se snaží dohodnout koalici, s ním zůstává už pouze oblastní předseda Martin Hoždora, jenž byl zároveň dvojka kandidátky, ovšem po sečtení preferenčních hlasů klesl na páté místo.

„Rozhodnutí kolegy Janíčka je jeho soukromá věc. Já bych to nekomentoval,“ řekl Hoždora.

Janíček zatím ANO neopouští. „Zůstanu jako řadový zastupitel a uvidím, jak se situace vyvine. To, co se tady odehrává, mě mrzí už kvůli voličům, kteří nám dali hlasy. Odvedli jsme kus dobré práce, byli úspěšní ve volbách, ale jak je vidět, tak to nestačí,“ doplnil.

Rýsuje se koalice ANO, Šumperáci, Pro Šumperk a ČSSD

Podle politologa z Univerzity Palackého Jakuba Lyska je takový postup ANO v povolebních vyjednáváních krajně neobvyklý.

„Tohle politické strany nedělají, nechávají vyjednávání na lídrech. Ti by měli nést odpovědnost za sestavení koalice. Nikdo zvenčí by jim do toho zasahovat neměl,“ říká Lysek. ANO však podle něj klasickou stranou není.

„Hnutí ANO je řízeno přísně direktivně. Podobně jako v Šumperku probíhala vyjednávání v Olomouci či Prostějově. Bylo jen otázkou času, kdy se některý z lídrů ANO proti této praxi vymezí,“ dodal politolog.

ANO díky zisku 18,7 procenta hlasů navýšilo počet křesel v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu ze čtyř na šest. Na druhém místě skončilo s 12,8 % hlasů a čtyřmi mandáty hnutí Šumperáci, stejně jich má i třetí Sdružení Pro-region a Nezávislí, jež získalo 11 % hlasů.

Po třech zastupitelích pak má za 8,6 procenta hlasů Nezávislá volba, za zisk nižší o dvě desetiny kandidátka Pro Šumperk tvořená KDU-ČSL a nezávislými kandidáty. Dvě místa pak za zisky v rozmezí 6,6 až 7,2 procenta obsadily SPD, ODS a KSČM. Sociální demokraté jen o půl procenta překonali pětiprocentní hranici a místo dosavadních pěti křesel drží jediné.

Po čtvrtečním odpoledním jednání je podle Hoždory téměř jistá koalice volebních uskupení ANO, Šumperáci a Pro Šumperk. Dohromady mají však jen třináct zastupitelů z 27. Čtrnáctou do koaliční většiny by měla být Irena Jonová z ČSSD. Ustavující zasedání si zastupitelé stanovili na 1. listopadu.