Šumperským muzeem textilu provede turisty dávný velkoobchodník Klapperoth

Zchátralou budovu před časem koupilo město od soukromých vlastníků a následně se pustilo do přestavby. Manufaktura založená v roce 1785 vídeňským velkoobchodníkem a bankéřem Johannem Ernstem Klapperothem byla vůbec první firma na výrobu manšestru v Evropě mimo britské ostrovy.

„Johann Ernst Klapperoth byl osobnost. Byl to velký mezinárodní obchodník a podnikatel. Přízemí chceme věnovat Klapperothovi a jeho manufaktuře, další patro vývoji textilnictví v Šumperku,“ říká scénograf Ivo Plas, jenž scénář expozice připravuje. Celé muzeum je podle něj řešené časovým postupem.

„Rádi bychom, aby se návštěvník ocitl v 18. století, kdy Klapperoth přichází do Šumperka z Vídně a zakládá zde manufakturu. Návštěvník tak vstupuje do historie a postupně se dostává v čase do současnosti,“ shrnul Plas.

S pomocí nejmodernějších vizuálních efektů se lidé přenesou do tehdejšího obchodu, kde se potkají s figurou zakladatele. Historická postava potom provádí návštěvníky vlastním muzeem.

„Chceme, aby se obrázky pohybovaly. Klapperoth bude diskutovat nad látkami se svými zaměstnanci, písař vše zapisovat,“ popisuje Plas.

Šumperská manufaktura dodávala i na císařský dvůr ve Vídni

Herec v roli Klapperotha nabídne na displeji několik témat a návštěvník si zvolí, o čem s ním chce mluvit. Objeví se i dáma v oblečení ze zdejších látek, jež se podle potřeby „převlékne“ do různých šatů. Zároveň se bude měnit prostředí a atmosféra dobové dílny.

„A protože Klapperoth dodával i na císařský dvůr, měl by se tu objevit i císař Josef II., se kterým bude podnikatel diskutovat,“ řekl Plas.

Stejně jako v přízemní části bude průvodcem Klapperoth, v patře se stejné role chopí jeden ze členů pozdějších podnikatelských rodin, jež manufakturní výrobu povýšily na tovární: buď Seidl, nebo Siegel. Lidé se zase dozvědí informace o historii rodin, rozvoji textilních technologií, co vyráběly. Svou část bude mít i doba mezi světovými válkami, období po roce 1945 do roku 1989 a úpadek textilnictví po roce 1989.

Klapperoth byl na kontinentu první, kdo dokázal vyrábět manšestr. Šumperk si zvolil kvůli skvělé pověsti zdejších tkalců, navázal na tradici plátenictví a výrobu povýšil na manufakturní. V době největšího rozkvětu zaměstnával až tři stovky lidí. Tkalci vyráběli také oblíbený tripp a plyš a manufaktura patřila k nejžádanějším dodavatelům látek na císařský dvůr ve Vídni.

