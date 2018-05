Lidé demonstrovali za reliéf z bouraného sanatoria. Nahradí ho kopie

„My nemáme v úmyslu bránit plánu na demolici, protože bývalí majitelé nechali areál sanatoria zpustnout a zchátrat a s tím už nikdo nic neudělá. Jde nám o zachování reliéfu, který by se měl zachránit jako připomínka bohaté minulosti sanatorky,“ sdělil jeden z protestujících Jaroslav Pavlíček, jehož otec se v sanatoriu v dětství léčil a později tam dlouhé roky pracoval a fotograficky dokumentoval život areálu.

Investor, který má proměnu místa na starosti, ale obyvatele uklidňuje – o reliéf nepřijdou. Místo originálu se však budou muset spokojit jen s kopií.

„Štukový reliéf je žhavé téma. Vážně jsme se zabývali myšlenkou, že jej přeneseme. Nechali jsme zpracovat odborný posudek, zda by bylo možné reliéf ze štítu sundat. Bylo by to ale příliš komplikované a nákladné. Přitom štít nemá podle posudku žádnou vysokou uměleckou ani historickou hodnotu,“ uvedl Martin Pelnář ze společnosti MAPO.

Firma se proto podle něj rozhodla zhotovit věrnou kopii, kterou umístí do nově vybudovaného areálu.

„Nechali jsme reliéf podrobně naskenovat pomocí dronu, což nám umožní zhotovit jeho přesnou kopii. Myslím, že to bude dostatečná připomínka historie sanatoria,“ dodal Pelnář.

Sanatorium chátrá bez využití už tři desítky let

Když nový majitel zvažoval, jak s rozlehlým areálem naložit, rozhodl se pro sportovně-relaxační zařízení.

„Celý objekt původně sloužil jako vodoléčebný ústav, kam lidé jezdili relaxovat a sportovat. Na tuto historii bychom rádi navázali, byť v obměněné podobě s ohledem na dnešní dobu. Bohatou minulost chceme připomínat i názvem areálu – Sportovní lázně Sanatorka,“ vysvětlil ředitel MAPO Martin Polach.

Vzhledem k dezolátnímu stavu zůstane na místě jen několik menších objektů, které lze ještě využít. Většina však půjde k zemi, včetně budovy samotného sanatoria, které chátrá bez využití už tři desítky let.

„Opuštěná budova se stala vyhledávaným útočištěm bezdomovců a narkomanů. Střecha je z více než šedesáti procent poškozená a do budovy masivně zatéká. Kvůli narušené statice hrozilo zřícení, takže jsme v posledních letech areál zabezpečili. Demolice je v současnosti nevyhnutelná,“ řekl Pelnář.

Bourání a odvoz sutin bude pokračovat do konce srpna. Potom už investor začne se stavbou. Podobu areálu navrhla architektonická kancelář AMTB.

„Byla to krásná práce. Nepracovali jsme jenom se stavebním pozemkem, ale s nádherným parkem. Vycházeli jsme z myšlenky, že stavba by měla být zrcadlem parku a park by měl naopak působit jako nedílná součást stavby, jako její interiér,“ prozradila architektka Alice Michálková.

Bývalé plicní sanatorium a léčebna v Šumperku byla postavena v roce 1899 jako vodoléčebný ústav. Později se stala vyhlášeným centrem, kde se léčily děti s různými plicními chorobami.

Zdejší odborníci posunuli léčbu dětské tuberkulózy výrazně kupředu, zaváděli nové metody, takže do Šumperka jezdili na zkušenou lékaři z celého světa. Naposledy areál sloužil jako psychiatrie. Od začátku devadesátých let minulého století chátrá bez využití.