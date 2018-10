Obce u Desné ochrání nově hráze i biotopy, pomůžou i v boji se suchem

Plán ve spolupráci s Povodím Moravy připravily Rapotín, Petrov nad Desnou a Vikýřovice na Šumpersku.

„Nechtěli jsme jít cestou výstavby obřích hrází proti stoleté vodě, protože lidé by se dívali do dvoumetrových stěn. Snížili jsme ochranu na padesátiletou vodu a hráze budou tam, kde to půjde, co nejvíce odsazené od toku. Vzniklý prostor pak využijeme pro rozliv vody,“ popisuje Lenka Zindulková, která má na rapotínské radnici na starosti životní prostředí.

Vzniknou tak ohrazená místa, do kterých bude v době vyšších říčních stavů vtékat voda, v nivě řeky Desné se vytvoří tůňky i slepá ramena a koryto Desné se tak maximálně rozšíří. V kombinaci s obtokovými rameny v záplavových územích vzniknou takzvané povodňové parky, které budou přístupné z obou břehů pomocí dřevěných lávek pro pěší a pro cyklisty.

„Řešený úsek dostane novou tvář a samotné okolí řeky bude lépe přístupné jak pro veřejnost, tak pro správce vodního toku, kterým je Povodí Moravy,“ doplnila Zindulková.

Právě Rapotín byl v roce 1997 nejvíc postižený povodněmi a většina chráněného úseku dlouhého 2,6 kilometru je na jeho katastru.

Tok Desné nebude tak svázaný, slibuje Povodí Moravy

Šéf olomouckého závodu Povodí Moravy David Fína vyzdvihl, že v oblasti Desné se podařilo připravit projekt, který je vhodnou kombinací jak technických, tak přírodě blízkých opatření.

„I v místech s poměrně hustou zástavbou se daly najít lokality, kde může s velkou vodou pomoci příroda. Tok Desné nebude tak svázaný,“ pochvaluje si Fína.

Změnu ve filozofii budování protipovodňových zábran vnímají pozitivně i ochranáři.

„Je dobré postupovat tímto způsobem. Po povodních v roce 1997 se šlo cestou co nejvyšších hrází a napřimování toků, teď konečně se zase přichází na to, že přírodě není dobré klást stále vyšší překážky, ale lepší je snažit se ji využít,“ sdělil Marcel Minář z Českého svazu ochránců přírody Šumperk a upozornil, že nový systém ochrany proti povodním pomůže i v období sucha.

„Pokud zaprší, voda hned nezmizí v řece, ale víc se udrží v okolí,“ uvedl Minář.

Přípravy a výkupy pozemků v zastavěné oblasti trvaly šest let

Přípravy jednoho z největších protipovodňových projektů blízkých přírodě u nás trvaly podle Zindulkové dlouhých šest let.

„Bylo to komplikované, protože jde o zastavěnou oblast. Kde byl prostor pro přírodě blízká opatření proti povodním, využili jsme ho maximálně,“ uvedla. Obce musely vykoupit i pozemky od soukromých vlastníků.

„Musím říct, že většina lidí s projektem souhlasila a pozemky, které jsme pro úpravy potřebovali, nám prodali,“ dodala Zindulková.

Součástí úprav toku Desné bude i přestavba pevného jezu Červený Dvůr, který se změní na pohyblivý. Počítá se také s vybudováním nových mostů, které umožní vyšší průtoky než dosud.

Náklady na protipovodňový projekt se pohybují přibližně ve výši 420 milionů korun, z toho 85 procent činí dotace ze Státního fondu životního prostředí a zbytek zaplatí obce a Povodí Moravy. Dokončení prací se předpokládá v roce 2021.