Policie odložila případ přepadení tenistky Kvitové, pachatele nemá

Přitom je přesvědčena o tom, že skutek se stal. Odmítá spekulace, které se objevily v médiích, že by si Kvitová zranění způsobila sama.

„Zjistili jsme, že skutek, pro který byly zahájeny úkony trestního řízení, se určitě stal. A stal se tak, jak jej popsala poškozená. Ovšem ani přes rozsáhlé šetření a snahu policie se do této chvíle osobu pachatele ustanovit nepodařilo,“ shrnul dopoledne na tiskové konferenci vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Kriminalisté měli několikrát prodlouženou lhůtu na vyšetřování

Případ, který vyšetřoval speciální tým olomouckých a prostějovských kriminalistů, policie odložila 8. listopadu. Lisický však zdůraznil, že to neznamená konec samotného pátrání. Odložení případu je totiž dané lhůtami v trestním řádu.



„Jasně stanoví lhůtu, v níž jsme povinni trestní řízení ukončit a také přesně definuje okolnosti, za nichž může být tato lhůta prodloužena. Musím zdůraznit, že jsme využili veškerých nám daných možností. Lhůta pro prověřování byla několikrát dozorujícím státním zástupcem prodloužena,“ vylíčil Lisický.

Počítá proto s tím, že pokud by se objevily nové informace a poznatky, jež by jeho kolegy k pachateli dovedly, bude neprodleně zahájeno trestní stíhání.

Nyní neznámému útočníkovi by tak hrozilo pět až dvanáct let, policisté přepadení slavné tenistky vyšetřovali jako vydírání.

Ke Kvitové se pachatel dostal lstí, vydával se za technika kotlů

Doposud neznámý pachatel na Kvitovou zaútočil v jejím prostějovském bytě loni 20. prosince ráno. Do domu se dostal za pomoci lsti, když se představil jako revizní technik kotle. Zda tušil, na koho útočí, není jasné. Na zvoncích

domu, kde dvojnásobná vítězka Wimbledonu bydlí, její jméno nefigurovalo.



Podle předchozích informací MF DNES došlo k souboji v koupelně, při kterém útočník Kvitové držel nůž u krku a tenistka při snaze bránit se utrpěla hluboké řezné rány na prstech levé ruky, ve které drží raketu.

Sportovkyně ještě týž den podstoupila několik hodin trvající operaci ruky ve specializované Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, do soutěžního zápasu nastoupila až na konci května.

Policie zanedlouho zveřejnila identikit a požádala o pomoc při pátrání i veřejnost, na což zareagovaly desítky lidí. Prostějovský tenisový klub zase na začátku ledna vyhlásil stotisícovou odměnu tomu, kdo pomůže vyděrače dopadnout, posléze k tomu navíc neznámý muž, který nezveřejnil svou identitu, přidal ještě dalších 400 tisíc.

Pro vyšetřování vznikl speciální policejní pracovní tým, který se skládal jak z prostějovských tak i krajských kriminalistů. Pod ty začal případ spadat poté, co byl nakonec útok poněkud překvapivě kvalifikován jako vydírání a nikoliv jako loupež. Viníkovi by u soudu i vzhledem ke způsobenému těžkému zranění hrozilo pět až dvanáct let vězení.