Chartista Hradílek drží hladovku na protest proti Zemanově kandidatuře

Hradílek zahájil hladovku ve středu. Dvaasedmdesátiletý muž se obává, že Zeman je hrozbou pro demokracii a za své přesvědčení je rozhodnutý podle svých slov třeba i zemřít.

„Zatím jsem v dobré kondici a žádné aktuální zdravotní problémy nemám. Mám ale jeden problém, který je blízký i panu prezidentovi, a to je cukrovka druhého typu. Je možné, že to sehraje i dosti negativní roli v průběhu mé hladovky. Aby bylo jasné, šel jsem do toho s vědomím, že když bude nutné, natáhnu bačkory. Není o čem,“ prohlásil Hradílek.

Hrad na to reagoval stručně: „Pan prezident v nejbližších dnech oficiálně zaregistruje kandidaturu,“ sdělil MF DNES mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

Tomáš Hradílek napsal Zemanovi otevřený dopis, ve kterém konstatuje, že ho hluboce zklamal. S výjimkou jeho vztahu k Izraeli a k Židům Hradílek na Zemanovi nenašel nic pozitivního. Postrádá u něho státnickou moudrost a vyčítá mu, že rezignoval na kultivování společnosti.

„Výsledky nedávných voleb mne naplňují obavami, že se budete v součinnosti s čelnými činiteli vítězné síly aktivně podílet na destrukci ústavního systému naší zastupitelské demokracie,“ napsal.

Promýšlel jsem tento krok půldruhého roku, říká Hradílek

Zděšený je pak Hradílek podle svých slov z působení Zemana v zahraničí. Podle něj prezident oslabuje české transatlantické vazby ve prospěch východu, s čímž se jako odpovědný občan nemůže a nesmí smířit.

Tomáš Hradílek Narodil se v roce 1945 v Lipníku nad Bečvou, absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a v době Pražského jara byl členem KSČ. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a v roce 1989 byl jejím mluvčím. V prosinci 1989 byl kooptován do Federálního shromáždění a 29. prosince 1989 volil za prezidenta Václava Havla. Patřil k zakladatelům Občanského fóra a v roce 1990 byl necelé čtyři měsíce ministrem vnitra. (zdroj: Příběhy 20. století)

„Své nepřerušované striktní hladovění ukončím jedině tehdy, když Vy zrušíte svou opětovnou kandidaturu na funkci hlavy státu. Na světě se mi líbí a život mám velmi rád. Avšak svou zemi mám rád ještě více,“ uvedl Hradílek.

Hrad orientaci na východ odmítá. Na Twitteru mluvčí prezidenta Ovčáček zveřejnil vizi ČR podle prezidenta:

„Sebevědomá země, ne ušlápnutá země, ne země, která se hrbí před někým jiným, ať už Východem nebo Západem.“

Od prezidentské kanceláře zatím bývalý disident odpověď nedostal. A je připravený i na odmítavé reakce.

„Ano jistě, s tím já počítám. Tato věc je promyšlená, už půldruhého roku nad tím uvažuji. Já znám svět a život a buďte bez obav, jsem po této stránce na všechno připravený,“ řekl Hradílek.

Chartista si možná se Zemanem promluví během jeho návštěvy

Jeho postup neschvaluje například jeden ze Zemanových protikandidátů profesor Jiří Drahoš, který ve čtvrtek debatoval v Olomouci

„Při vší úctě k panu Hradílkovi, podle mě nedělá dobře. Výsledky voleb ve svobodné zemi a status demokraticky zvoleného prezidenta by se neměly měnit silou nebo vydíráním,“ soudí Drahoš.

Dodal, že Hradílka si váží jako občana pevných a demokratických zásad. V demokratické zemi jsou však podle něj jiné možnosti, jak přesvědčovat lidi.

„Můžeme psát do novin, argumentovat na sociálních sítích, apelovat. Hladovku považuji za zbytečně vyhrocené gesto,“ doplnil Drahoš.

Ke konfrontaci obou stran možná dojde příští týden, kdy prezident celkově už popáté zamíří do Olomouckého kraje a během třídenní návštěvy má vyrazit i do Lipníku, kde Hradílek žije.

„Pan prezident zamíří například do Lipníku nad Bečvou, Mohelnice a Zábřehu. Jsou to poslední tři města s počtem obyvatel nad pět tisíc, kam ještě při svých předchozích návštěvách regionu nezavítal,“ potvrdil hejtman Ladislav Okleštěk.

Hradílek řekl, že jestli bude v pořádku, půjde se na Zemana podívat. „Zeptám se ho na tuto moji iniciativu osobně. Já se s ním znám, ale nedělám si iluze,“ uvedl.