Učitelce vyhozené za dozor u mytí doplatili mzdu, o víc se soudit nechce

Kauza učitelky Vandy Fabianové, která musela ze školy odejít kvůli nařčení ze sexuálního obtěžování prvňáčků, rozdělovala pedagogický sbor, rodiče i školáky v Tršicích více než dva školní roky. Přestože u soudu dokázala, že byl její vyhazov neoprávněný, ředitel Jaromír Vachutka, který ji propustil, trval na jejím provinění a sám ze školy odejít odmítal.

Kantorce dal ale za pravdu okresní i krajský soud, Vachutka pak poněkud překvapivě vzdal možnost zkusit výsledek vleklého sporu zvrátit u Nejvyššího soudu. Starostka obce Leona Stejskalová tvrdí, že soudní výlohy, které šly na vrub tršické školy, hradila základka ze svého rozpočtu.

„Obec nic neplatila,“ ujistila. O jak vysokou částku šlo, upřesnit nechtěla.

Předseda finanční komise obce Antonín Glier nebyl o moc sdílnější. Sumu chce zveřejnit nejdříve v obecním zpravodaji, který vyjde příští týden. Prozradil pouze to, že částka nepřesáhla sto tisíc korun.

„Byla v řádech desetitisíců,“ upřesnil.

Učitelka dostala jen mzdu za šest měsíců, dál se soudit nechce

Finančně se škola musela vyrovnat také s učitelkou Fabianovou. Ta od vypuknutí kauzy učí na škole v sousedních Doloplazech a i přes vyhraný soud se do Tršic nechtěla vrátit, stejně jako třída jejích někdejších prvňáčků, kteří do Doloplaz odešli s ní.

„Škola se se mnou vyrovnala pouze v mezích, které jí nařizuje zákon. Místo roku a půl mi zaplatila ušlou mzdu za šest měsíců. O zbytek bych se musela soudit, což už dělat nebudu. Nechci už o celé kauze ani slyšet,“ svěřila se Fabianová.

Škola v Tršicích se nyní vrací k normálnímu životu. Od března zde nastoupila nová ředitelka Andrea Teplá, která předtím patnáct let učila na druhém stupni základní školy v sousední Velké Bystřici. Obec, která je zřizovatelem tršické základky, ji vybrala až v opakovaném výběrovém řízení. Z prvního konkurzu, jehož se účastnil i Vachutka, žádný vítěz nevzešel.

„Nová paní ředitelka je dlouholetý zkušený pedagog, doufám, že do školy přinese změnu k lepšímu,“ řekla starostka Tršic Leona Stejskalová.

Nová šéfka tršické základky je původně učitelkou tělocviku, zeměpisu a dějepisu.

„Se školou v Tršicích jsem dříve spolupracovala, znala jsem tam spoustu učitelů. V poslední době mi jich bylo líto, proto jsem si řekla, že konkurz na ředitele zkusím. Škola potřebuje stabilizovat. Cítím, že učitelé jsou mi nakloněni, vypadá to, že by to tu mohlo zase normálně fungovat,“ vylíčila Teplá.

Dosavadní ředitel zatím zůstává, nástupkyně s ním ale nepočítá

Přestože škola prohrála soudy a na zastupitele tlačili i rodiče žáků, obec uspořádala nové výběrové řízení až poté, co Vachutkovi na konci loňského roku skončilo funkční období. Odvolat ho dříve zastupitelé odmítli, obávali se, že by se mohl obrátit na soud. Vachutka teď zůstal ve stavu zaměstnanců v roli zástupce ředitele, ve škole se ale už měsíc neukázal, má dovolenou.

„Do funkce byl jmenován dřívější statutární zástupkyní na začátku února, ještě než byl vybrán nový ředitel školy. Když jsem na konci února nastoupila, čerpal už pan Vachutka náhradní a poté studijní volno. Na to navazuje loňská dovolená a pak řádná dovolená. Poprvé ho zřejmě uvidím až 26. června,“ popsala nová ředitelka Teplá.

I Jaromír Vachutka počítá s tím, že s novým vedením školy se setká na konci školního roku.

„V červnu paní ředitelce sdělím svou představu o dalším směřování tršické školy. Dokud se nesejdu na jednání s ní, nic bližšího zveřejňovat nebudu,“ uvedl.

Současná šéfka školy v Tršicích však s Vachutkou dál nepočítá. „Chci se s ním dohodnout, aby odešel. Vzhledem k jeho přístupu už by se mezi učiteli objevit nemohl a mezi rodiči myslím také ne,“ vysvětlila Teplá.

Vachutka propustil učitelku Vandu Fabianovou v květnu 2016, bezprostředně poté, co se učitelky a žáci prvního stupně vrátili ze školy v přírodě v Jeseníkách. Vadilo mu především to, že se kantorka při večerní hygieně zavírala s chlapci ze své třídy ve sprchách, kde je detailně instruovala, jak provádět hygienu v intimních partiích.

Ředitel to označil za nepatřičné chování a zneužívání. Podnět k vyšetření případu měli na stole okresní a krajští státní zástupci, ale pokaždé jej bez dalšího prověřování odložili jako neopodstatněný. Na soud se naopak obrátila Fabianová – školu žalovala pro neplatnost výpovědi. Jak okresní, tak odvolací krajský senát konstatovaly, že nic nezákonného nespáchala.