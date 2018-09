Kvůli trestnímu oznámení na starostu převzal kraj opatrovnictví nad obcí

Vše odstartovalo trestní oznámení na starostu Josefa Vaculína, které podal opoziční zastupitel Jiří Mizera. Policejní vyšetřování sice skončilo odložením případu a nikdo nebyl obviněn, ale žalobci i tak požádali Olomoucký kraj, aby nad Týnem převzal opatrovnictví.

Hrozilo podle nich, že by se prošetřovaný starosta mohl dostat do střetu zájmů. Proti odložení případu se totiž může obec coby potenciální poškozený odvolat. Jenže odvolání by podával starosta, tedy zároveň osoba, na kterou trestní oznámení mířilo.

„V každém trestním řízení má poškozený jistá práva. V tuto chvíli by bylo naivní se domnívat, že kdyby ta práva za poškozeného měl vykonávat ten, kdo je prověřovaný kvůli poškozování, tak by je vykonával tak, jak by je vykonávat měl,“ uvedl státní zástupce Tomáš Hrnčiřík. Proto sáhl po stanovení opatrovníka.

„Jedním z výsostných práv opatrovníka je i podat stížnost proti usnesení o odložení,“ dodal žalobce. Opatrovníkem může být jmenován například advokát. Podle Hrnčiříka má ale nejvíc zkušeností s agendou dohledu nad činností obcí kraj, a proto se na něj obrátil. Pro kraj jde o teprve druhý podobný případ v historii.

Zastupitel: Převzetí špatně opravené cesty byla poslední kapka

Opatrovnictví zároveň neznamená, že by nyní krajský úřad vedl obec místo starosty či rady. Vedení obce zůstávají stejné pravomoci jako doposud. Opatrovnictví se vztahuje pouze k trestnímu řízení.

„V tomto konkrétním případu znamená opatrovnictví obce to, že v řízení, které se vede, budeme plnit pozici příjemce korespondence, která se tohoto řízení týká,“ řekla mluvčí kraje Eva Knajblová.

Policejní vyšetřování, které vedlo k převzetí opatrovnictví nad obcí, se týkalo jedné veřejné zakázky. Podle opozičního zastupitele Mizery nejednal starosta Vaculín jako řádný hospodář.

„Těch problémů bylo už strašně moc. Poslední kapkou byla oprava cesty k Helfštýnu,“ řekl MF DNES Mizera.

Firma si za kvalitou práce stojí, přestože byla nutná záruční oprava

Jde o zakázku z loňského podzimu, kterou vysoutěžila firma Repont. Podle Mizery ovšem oprava nebyla udělaná dobře, a přesto starosta Vaculín stavbu převzal.

„Ve stavebním deníku bylo uvedeno, že 27. září bylo provedeno saponování celé vozovky a 29. září měly být provedeny dva na sobě nezávislé celoplošné postřiky vozovky asfaltem. Po několika dnech však nebylo poznat, že by na cestě byl proveden jakýkoliv celoplošný nástřik, natož ve dvou vrstvách,“ tvrdí Mizera a dodává, že podle něj není možné v jeden den položit dvě vrstvy asfaltu tak, aby skutečně mohlo jít o kvalitně odvedenou práci.

„Oprava byla realizována v plném rozsahu a požadované kvalitě dle projektové dokumentace,“ řekl MF DNES jednatel firmy Repont David Baroš. Připouští však, že byly ještě nutné dodatečné úpravy.

„Záruční oprava byla provedena na základě záruční prohlídky v květnu letošního roku a spočívala v opravě asfaltového nátěru,“ dodal.

Starosta Vaculín se odmítl k celé věci jakkoliv vyjádřit. Poznamenal pouze, že v nadcházejících komunálních volbách již nebude svůj post obhajovat.