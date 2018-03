Olomoucká univerzita chce stmelit společnost, osvětu pošle i na venkov

Dobrovolníci z řad studentů i pedagogů univerzity budou podle rektora Jaroslava Millera bez nároku na honorář v rámci Občanské univerzity UniON šířit do vyloučených a odlehlých lokalit regionu i za jeho hranice to, co škola v samotné Olomouci a blízkém okolí dělá už řadu let.

„Máme propracovaný systém celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku. Na právnické fakultě funguje bezplatná poradna pro lidi, kteří si nemohou dovolit advokáta. Problém je v tom, že tyto aktivity byly vždy přilepeny k městu,“ přibližuje Miller.

Kombinaci vzdělání, osvěty a také pomoci tak teď nejstarší univerzita na Moravě plánuje dostat rovněž na venkov. Připraví vzdělávací prezentace či kurzy, na konci každého setkání bude otevřená diskuse.

Co nabídne UniON Výběr témat Občanské univerzity: Abeceda rodinných financí

Jak na osobní bankroty

Jak se žilo našim předkům? Mikrosonda do sociálních dějin regionu

Zdravý životní styl

Jak na civilizační choroby

Stárnu v pohodě

Problémy bezdomovectví

Zmizelí sousedé (Němci, Židé)

Principy právního státu

Jak poznám falešné zprávy?

Základy kybernetické bezpečnosti

Mezinárodní politika a naše pozice v mezinárodním společenství

Bezpečnostní výzvy a rizika

Výzvy nových médií a soc. sítí

„Nebudeme nikomu nic vnucovat. Na vyžádání bychom jezdili do domovů či klubů seniorů, na pozvání starostů do obcí, dále na základní či střední školy. Chtěli bychom přijíždět s tématy, která si tito naši budoucí partneři vyžádají. Jde o partnerský přístup k lidem všech vrstev a věkových kategorií,“ popisuje prorektor Jiří Lach.

Občanská univerzita bude podle něj přirozeně cílit na oblasti severně od Olomouce, zejména na Jesenicko či dokonce na Moravskoslezský kraj. Pokud se ovšem objeví zájemci ve větších městech, může UniON vyjet i tam.

„Věříme, že postupně vytvoříme a získáme síť, kam budou naši studenti či vyučující jezdit pravidelně,“ dodává Lach.

Projekt „nakoply“ parlamentní a prezidentské volby

Podle rektora Millera je idea Občanské univerzity starší, škola projekt promýšlí už zhruba rok. Jedním z důvodů, proč univerzita své experty a dobrovolníky pošle do terénu už letos na jaře, je nynější nálada v české společnosti, kterou ještě vyostřily poslední volby.

„Politická situace zafungovala jako akcelerátor, parlamentní a prezidentské volby nás o to víc nakoply. Ukázaly, že společnost není úplně schopná dohodnout se ani na elementárních věcech, třeba jak má stát vůbec fungovat. A to je velká hrozba do budoucna,“ varuje Miller.

S tím souhlasí i dobrovolník David Broul, jenž studuje na katedře politologie a současně je koordinátorem celého projektu UniON.

„Česká republika je součástí Evropské unie, a jelikož ve společnosti pozoruji značnou neznalost toho, jak EU funguje, mohl bych přispět svými vědomostmi. Mezi lidmi koluje hodně mýtů o EU a právě univerzita by měla přispívat k toku pravdivých a kvalitních informací,“ míní.

Univerzita se zřekla práv, aby si projekt mohl převzít kdokoliv

Zájemci se přitom už hlásí. Ozvali se ředitelé středních škol, kteří mají zájem o setkání svých žáků se studenty univerzity.

„Měli by jim předat informace o finanční gramotnosti a také o problémech, jež mohou nastat, když si člověk nevhodně vezme půjčku. A to proto, že to v daném regionu vnímají jako zásadní problém,“ uvádí další z prorektorů Petr Bilík s tím, že Občanská univerzita se nemá zastavit na hranicích kraje.

Vše je připravené pro to, aby se rozšířila do celé země. Univerzita Palackého se u ambiciózního projektu zřekla autorských práv, převzít jej tak může kterákoli tuzemská vysoká škola. Jako první se už ozvala Ostravská univerzita.

Název UniON autoři vysvětlují jako složeninu zkratek „Uni“ pro univerzitu a „ON“ pro symbol pro zapnutí.

„Je to výzva, abychom byli aktivnější k mnohdy opomíjeným cílovým skupinám. Jako celek pak UniON (v překladu z angličtiny, pozn. red.) vyjadřuje spojení či překrývání společenské průrvy, o níž se v poslední době mluví,“ uzavírá Bilík.