VIDEO: Student vytvořil virtuální model olomoucké fakulty, cílem je 3D hra

4:53 , aktualizováno 4:53

Budova olomoucké přírodovědecké fakulty by se v blízké budoucnosti mohla stát kulisou počítačové hry. A to díky Marku Príbelovi, čerstvému absolventovi Univerzity Palackého, který v počítači díky sadě nástrojů pro tvorbu nejlepších soudobých 3D her vytvořil virtuální sídlo fakulty.