Starosta dostal podmínku za obří černou skládku, vršila se dvacet let

Povolení pro skládku komunálního odpadu u Určic vypršelo už v roce 1996, přesto se sem dalších dvacet let dál navážela zemina a stavební suť včetně například asfaltu. Šlo o téměř šedesát tisíc tun materiálu, plocha skládky se tak rozšířila dvojnásobně.

Podle prostějovského okresního soudu za to nese odpovědnost Konšel a za neoprávněné nakládání s odpady ho potrestal podmíněným trestem na deset měsíců se zkušební dobou 18 měsíců. Hrozily mu přitom až dva roky za mřížemi.

„Skládka byla uzavřená, ale bez jakékoliv kontroly a řízení se sem dvacet let dál navážely odpady, jako by fungovala. Tyto odpady tam neměly co dělat,“ zdůvodnila rozsudek předsedkyně senátu Adéla Pluskalová.

Znalec spočítal, že šlo minimálně o 58 tisíc tun, které se sem v naprostém rozporu se zákonem o odpadech dostaly. Až v roce 2015 se celá věc „provalila“ a o černou skládku se začala zajímat inspekce životního prostředí.

To už však byla nevratně poškozená příroda. Například hodnoty polychromatických uhlovodíků několikanásobně překročily povolené limity a pod sutí úplně zmizel potok.

„Ohroženy byly také podzemní a povrchové vody. Fakticky se podle znalce nic nestalo jen díky náhodě, která spočívala v tom, jak byly odpady naváženy a jaké bylo podloží,“ vysvětlila soudkyně.

Nepřipouštím sebemenší pochybení, prohlásil exstarosta

Česká inspekce životního prostředí už Určicím za černou skládku udělila pokutu 61 tisíc korun a obci nařídila, aby část odpadů odvezla. Určice proto požadovaly, aby soud bývalému starostovi nařídil také nahradit škodu přes milion korun. To soud odmítl a obci doporučil, aby na Konšela podala civilní žalobu.

„Náklady na rekultivaci opravdu půjdou do milionů korun, ale rekultivace ještě neproběhla, takže se neví, jaká škoda přesně vznikla,“ sdělila soudkyně. Bývalý první muž Určic navíc nedostal trest za úmyslný přečin. Šlo o nedbalost, kde je podle zákona stanovena odpovědnost maximálně do výše 4,5 násobku hrubé mzdy.

Konšel tvrdí, že nic protizákonného neudělal a proti rozsudku se hodlá odvolat k nadřízenému Krajskému soudu do Brna.

„Jsem typickým příkladem toho, jak se odrovnávají představitelé samospráv. Nepřipouštím sebemenší pochybení a u krajského soudu budu jednoznačně očištěn,“ prohlásil Konšel.

Soud podle něj vůbec nevzal v potaz projekt rekultivace z roku 2007, podle kterého postupoval. Zpochybnil rovněž metodu, jak znalec stanovil výšku svahu skládky, a tím pádem mu vyšlo i obrovské množství uloženého odpadu.

„Trvám na tom, že po dobu dvaceti let jsem se na tom nepodílel sám. O každém papíru, o každém potvrzení o uložení zeminy věděli všichni zastupitelé. Nebyl důvod nic tajit,“ hájí se Konšel. Odpovědnost proto podle něj nemá jen on sám jako starosta, ale celé zastupitelstvo.

Starostka: Zastupitelé o tom nikdy nerozhodli, byť to věděli

Stávající místostarostka Určic Marie Slezáková řekla, že obec se musí poradit s právním zástupcem, jak dál postupovat. Rekultivovat skládku a odvézt 700 tun odpadů, jak nařídila inspekce životního prostředí, by podle ní stálo přes milion korun. Takovou sumu však Určice nemají.

„Já nevím, co by to pro obec znamenalo. Velké finanční náklady. A když jsme nyní začali budovat kanalizaci a stavět školku, bylo by to hodně nepříjemné,“ obává se místostarostka.

Do rekultivace se Určice zatím pouštět nebudou, proti rozhodnutí inspekce totiž podali odvolání a správní žalobu.

„Stále tvrdíme, že to nedělala obec, ale bývalý starosta. On argumentuje, že o tom všichni věděli. To je sice pravda, ale já zdůrazňuji, že žádný orgán obce, ani rada, ani zastupitelstvo, o tom nikdy nerozhodlo,“ vysvětluje místostarostka Určic.