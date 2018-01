„Malej musel psa vyprovokovat,“ říká matka usmrceného dítěte z Přerova

„Policisté případ nadále vyšetřují a provádí nezbytné úkony. Zatím nebylo nikomu sděleno obvinění. Žádná konkrétní osoba není v pozici podezřelého. Vyšetřování může řádově trvat několik týdnů, nejde o otázku několika dní,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policie původně v pátek uvedla, že bližší informace k tomu, co se v přerovském bytě v pátek dopoledne odehrálo, sdělí po Novém roce.

Dnes ráno ale mluvčí Zajícová uvedla, že s ohledem na rodinu nyní policie nebude sdělovat další informace.

Podle zjištění MF DNES se neštěstí stalo při naplánovaném setkání lidí, kteří se navzájem znali. Matka zemřelého ročního dítěte serveru Blesk.cz řekla, že útok psa byl otázkou jedné vteřiny.

„My jsme se nějak otočili, šli jsme do obýváku. Pes se ohnal, ale to byla taková vteřina, že my jsme nikdo nic nepostřehl,“ popsala s tím, že kříženec vzhledem odpovídající argentinské doze zasáhl dítě do krční tepny, to poté upadlo do šoku. Psovi své sestry podle svých slov věřila.

„Já jsem věděla, že není agresivní, že by v životě nezaútočil. Vždyť on mezi dětmi vyrůstal, byl s nimi pořád. Malej prostě musel toho psa vyprovokovat. Musel tam být nějaký podnět. Nevěřím tomu, že ten pes by se jenom tak ohnal, že by se mu něco nelíbilo. Musel prostě na něco zareagovat, na nějaký podnět,“ dodala.

V Přerově je to už druhý případ za poslední měsíc, kdy na člověka zaútočil pes, který patřil někomu z okolí napadeného. V první polovině prosince pokousal v jednom z barů ženu pitbul majitelky podniku.