Vítězné ANO v Olomouci rýsuje silnou čtyřkoalici, ČSSD míří do opozice

4:09 , aktualizováno 4:09

Vznik koalice je v Olomouci o výrazný kus blíž. Po nočních jednáních je na stole jediná varianta, a to vláda vítězného ANO s ODS, KDU-ČSL a hnutím spOLečně. Zcela jistá ještě není, zasáhnout do ní může případný rozpad bloku, který tvoří Piráti a Starostové s hnutím ProOlomouc. Jako s celkem s ním však už ANO jednat nechce. Do opozice pak zamířila ČSSD.