Hejtman i primátor tají, zda by po zvolení do sněmovny zůstali ve funkci

„Nedokážu na to zodpovědně odpovědět. Ne proto, že bych se tomu vyhýbal. Být zvolen je jedna věc, ale záleží, jakým způsobem. Jaká bude důvěra voličů, jestli se mi podaří dovést kandidátku k vítězství. Podle toho se budu rozhodovat,“ podotýká hejtman Ladislav Okleštěk, jenž zastává dvě funkce už teď, protože je současně poslancem.

Nedávno také souběh postů hájil, ačkoli ještě v roce 2013 zastával názor, že by se funkce kumulovat neměly.

„Teď, když vykonávám práci hejtmana i poslance, si často uvědomuji, jak moc mi na hejtmanství usnadňují práci zkušenosti ze Sněmovny. A to včetně přímé vazby na ni,“ prohlásil Okleštěk.

Ovšem jak v červnu informovala MF DNES, právě kvůli hromadění funkcí čelil i kritice části spolustraníků z regionu (psali jsme zde). Proti tomu, aby byl Okleštěk i po volbách poslancem a hejtmanem, je i šéf ANO Andrej Babiš.

„Když kdokoli z našich hejtmanů uspěje, bude si muset vybrat. Buď pozici poslance, nebo hejtmana,“ uvedl již dříve Babiš.

Ani to ale Oklešťka k odpovědi nedotlačí. „Pan Babiš řekl svůj názor, takže uvidíme,“ reagoval.

Plány při souběhu funkcí tají i primátor a dva starostové

Karty neodkryl ani primátor Olomouce Antonín Staněk, kterému patří na kandidátce ČSSD třetí místo.

„Nechám to až na čas, kdy rozhodnou voliči. Věřím, že se rozhodnu správně,“ řekl. Pokud by se stal poslancem a nechal si primátorský řetěz, obě funkce by musel stíhat do podzimu 2018, kdy lidé vyberou nové vedení města.

A do třetice se na voliče odvolává i jesenický starosta Adam Kalous. „Je zbytečné mluvit o tom, co by kdyby. Pokud pro mě volba dopadne úspěšně, budu to řešit. Poradím se s kolegy v ANO,“ popisuje z pozice čtyřky kandidátky.

Dvojka lidovecké kandidátky a starosta Zábřehu František John o volbě mezi funkcemi ještě neuvažoval.

„Můj hlavní cíl je podpořit kandidátku. Uvidíme, co život přinese,“ řekl.

Politici by měli říct, jak budou funkce zvládat, míní politolog

Politolog Univerzity Palackého Jakub Lysek je ovšem přesvědčený, že by politici měli před volbami prozradit, jak se při zisku další funkce zachovají.

„Je fér to říci a především zdůvodnit, jak bude kandidát dvě nebo tři funkce případně zvládat. Pokud řekne, že je připraven, je odborník na dané oblasti a sestaví si dobrý tým, nevidím v tom problém,“ vypočítává Lysek.

Obecně přitom souběh funkcí neodsuzuje. „Není to vyloženě špatně. Politik toho může pro svoji obec či region více vyjednat, když má funkci i na centrální úrovni,“ vysvětluje.

Vidí ale také negativa, jež mohou kandidáty připravit o hlasy. Část voličů může pochybovat, že jeden člověk dva či tři posty zastane na sto procent.

„Mohou se mu také kumulovat platy, což může působit negativně,“ upozorňuje politolog. Říci, které funkce je možné dohromady zvládat a které už ne, podle něj není možné.

„Záleží na konkrétní osobnosti a na tom, jaký si sestaví tým. Jsou poslanci, kteří mají jednu funkci, a přesto fungují špatně. Nedá se to paušalizovat,“ uvedl politolog.

Někteří starostové by po zvolení spoléhali na místostarosty

Na rozdíl od primátora Staňka se zájmem o obě funkce netají například jeho náměstek a lídr TOP 09 Aleš Jakubec. Některé kompetence by ale zřejmě předal ostatním náměstkům.

„Myslím, že se to rok dá stíhat. Kdyby to byla delší doba, tak bych do toho pravděpodobně nešel. Mám informace od kolegů, kteří ve Sněmovně byli, že se to dá nějaký čas vydržet,“ uvedl Jakubec.

Nechat si obě funkce pak plánují i někteří starostové. Na pátém místě kandidátky ANO je starostka obce Vranovice-Kelčice Irena Blažková. Coby poslankyně by ovšem dál fungovala jen jako neuvolněná starostka a pomáhal by jí uvolněný místostarosta.

„Zjišťovala jsem si to u pana Oklešťka, musela bych se tomu věnovat úplně naplno. Samozřejmě tak, aby se nekumulovaly dva platy. To bych byla absolutně proti,“ zdůraznila Blažková.

V čele obce by zůstal i lídr Starostů a nezávislých (STAN) Radim Sršeň. Je neuvolněným starostou, vedle další práce s uvolněným místostarostou řídí Dolní Studénky.

„Zvažoval jsem, že bych dokončil volební období. Máme rozjeté velké projekty,“ řekl.

Dvě funkce nejde zvládat, říká už dopředu řada politiků

Naopak starosta Troubek Radek Brázda, jenž za STAN kandiduje na třetím místě, by z vedení obce odešel.

„Mandát bych dokončil jako řadový zastupitel. Nepředpokládám, že bych spojoval dvě funkce,“ řekl.

Slučování funkcí nefandí ani dvojka STAN Tomáš Müller, starosta Nové Hradečné, či jejich pětka Petr Mudra, starosta České Vsi. A podobně to vidí i místostarosta Bludova a čtyřka kandidátky ODS Josef Ťulpík, který by si nechal poslanecký mandát.

O tom, že dvě funkce nejde dlouhodobě zvládat, je přesvědčená také místostarostka Jeseníku a dvojka kandidátky TOP 09 Zdeňka Blišťanová

„Proto jsem odešla z dobrého ředitelského místa ve škole,“ dodává.