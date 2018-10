Komise vyměnila obálky, kvůli chybě hrozí i opakování voleb

Do žlutých obálek určených pro senátní volby tak lidé vkládali lístky s kandidátkami do zastupitelstva, a hlasy uchazečům o Senát vhazovali do uren v šedých obálkách.



Na prvním místě senátních voleb v tomto okrsku skončila dosavadní senátorka Božena Sekaninová z ČSSD. Mimořádně těsný výsledek ale byl na druhém a třetím místě.

Do druhého kola postoupila nezávislá kandidátka Jitka Chalánková, která o pouhých pět hlasů předstihla Irenu Blažkovou z hnutí ANO. Obě nyní zváží, zda kvůli chybě komise ve Slatinkách napadnou platnost voleb u soudu.

Přehlédnutá bedna obálek

Předsedkyně komise ve Slatinkách Bohuslava Havelková úmyslnou výměnu obálek vysvětlila tím, že při chystání volební místnosti členové komise přehlédli jednu bednu s obálkami.

„Zjistili jsme, že máme málo šedých obálek. Protože jsme předpokládali, že do zastupitelstva bude volit více lidí než do Senátu, tak jsme se rozhodli, že do žlutých budeme dávat obec a do šedých Senát,“ citoval Havelkovou Deník, který na případ upozornil.

Ĺubica Koláčková z krajského úřadu uvedla, že komise pochybila. Jaký měla záměna obálek vliv na volby, ale nehodnotí. „To případně může posoudit jedině soud,“ prohlásila Koláčková.

Zmatky při hlasování měly za následek nezvykle vysoký počet neplatných hlasů, téměř sedm procent. Platných hlasů bylo v obci 220, Chalánková získala 58 a Blažková 21.

Námitky lze podat až po druhém kole senátních voleb

Pokud by se ANO obrátilo na soud, a ten uznal, že chyba s obálkami mohla výsledky voleb ovlivnit, musely by se na Prostějovsku opakovat.

„Máme nyní prostor pro to, abychom se zamysleli nad tím, co se stalo, a jaký to může mít dopad na celkové výsledky. Podle toho se rozhodneme, co uděláme,“ řekl předseda krajské organizace ANO a hejtman Ladislav Okleštěk.

Námitky proti průběhu senátních voleb lze podat až po vyhlášení výsledků 2. kola, tedy od příštího týdne. Sama Blažková ČTK řekla, že rozhodnutí o dalším postupu nechá na hnutí ANO. „Podle mého by to ale soud řešit neměl,“ podotkla.