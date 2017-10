Kolektivizace nebyla příčinou devastace půdy, říká krajský lídr KSČM Černý

KSČM má mezi volebními prioritami zastavení devastace půdního fondu, což je i na Hané velké téma. Nebyli to ale právě komunisté, kteří tuto devastaci spustili při zakládání JZD, kolektivizaci, zničení sedláckého stavu a scelování polí?

Nejsem odborník na zemědělství, ale...

Nestačí tady znalost dějin?

Právě ze znalosti dějin si myslím, že kolektivizace není příčinou devastace zemědělské půdy. Tu spatřuji v tom, když se na nejkvalitnější půdě staví obrovský sklad či komunikace. To je téměř nevratná devastace.

Ale pak tu máme i velké lány, které vznikly v 50. letech rozoráváním remízků.

Nechci se pouštět do detailů, nejsem odborník na zemědělskou problematiku. Ale pokud vím, když se to dělalo rozumně, k žádné devastaci to rozhodně vést nemuselo. Vůbec ale nevylučuji, že se tu a tam nemohlo stát, že někdo tyto zásahy dělal opravdu necitlivě. Ale obecně zvlášť na Hané platilo a platí, že velké podniky byly produktivnější, přinesly lidem úlevu od docela tvrdé námezdní práce. Tudy cesta tehdy prostě vedla. Těžko to dnes považovat za něco, co by mělo být vydáváno za likvidaci zemědělské půdy.

Jak tuto devastaci teď zastavíte?

Není to vůbec jednoduché. Víme, jaký je tlak stavět především v okolí velkých měst či u dálničních tahů. Není jiná možnost než regulace. Musí být taková, aby vyhověla požadavkům těch, kteří chtějí stavět, ale také aby brala ohled na ubývající zemědělský fond. Musíme přitom velmi zvažovat, jaké tady chceme investice.

A jaké?

Doba, kdy jsme volali po tom, aby investice byly prakticky jakékoli a do čehokoli, je pryč. Montovny nejsou pro Českou republiku velká perspektiva. Bylo by velice rozumné dívat se na to, do čeho se investuje.

Do čeho by se tedy mělo investovat?

Lze investovat pouze do technologií, které znamenají budoucnost a jsou spojeny s vysokou mírou inovací a vysokou přidanou hodnotou. Jde o zpravidla technické obory a o vše, co bude do budoucna spojeno s nejvyspělejšími technologiemi či technologickým revolučním programem 4.0.

U svého jména uvádíte titul RSDr. – doktor sociálních věd, získal jste ho v roce 1982 na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě. Dnes už se neuděluje, část veřejnosti jej vnímá negativně. Proč ho stále užíváte? Není to známka toho, že jste se vy a vaše strana ještě neodstřihli od minulého režimu, kdy vládla KSČ – dle zákona zločinná organizace?

V době, kdy jsem titul získal, jsem byl vojákem z povolání. Vzhledem k tomu, že jsem se orientoval na studium společenských věd, neměl jsem jinou možnost. Nemohl jsem studovat na civilní škole. Přednostně jsme museli studovat na vojenské politické akademii.

Jde mi o tu současnost.

Titul sám dobrovolně neužívám. Zvlášť jako poslanec v parlamentu, tam si na tituly moc nehrajeme. Ale vzhledem k tomu, že oficiálně u mého jména historicky figuruje, nevidím důvod, proč se... Nestydím se za to, že jsem doktorát obhájil právě tam. Ani si nemyslím, že tamní úroveň byla oproti jiným školám nějak rozličná.

Šlo mi o to případné odstřižení se od minulé doby...

Nestydím se za to, co jsem vystudoval. A ani se nestydím za to, co jsem udělal. Nemám sebemenší důvod se distancovat od své minulosti.

V programu uvádíte, že vám jde o vznik sítě neziskových nemocnic. Jak to splníte v Olomouckém kraji, kde má valnou část velkých nemocnic pronajatý koncern Agel?

V Olomouckém kraji je specifická situace, po dobu nájmu s tím rozhodně nejde nic dělat. Už to pár let běží, musím přiznat, že se to i docela povedlo. Agel se úkolu provozovat nemocnice zhostil tak, aby nestrádaly a co nejméně zatěžovaly rozpočet kraje. Jestli to je v programu, je to myšleno jako obecný požadavek. Rádi bychom, kdyby nemocnice nebyly čistě komerční záležitostí, která má přinášet zisk.

Až nájem Agelu skončí, byl byste pro jeho prodloužení, nebo v souladu s programem pro to ho neprodlužovat a vytvořit síť neziskových nemocnic?

Z hlavy přesně nevím, kdy nájem skončí, ale bude to ještě pár let. Kdybych u toho byl, musel bych velmi pečlivě zvažovat, v jaké kondici nemocnice budou. Pokud by to mělo pokračovat tak, jak to zatím funguje a jak je to teď nastaveno, měl bych velký problém s naplněním našeho programu. Možná bych přistoupil na prodloužení nájmu. V tuto chvíli se mi jeví, že to není nejhorší varianta. Ale co bude za x let, to nevím.

S kým nepůjdete do koalice?

Skoro vždy odpovídám, že se koalice tvoří až po volbách. To určitě říkají všichni.

Vaši předchůdci v tomto seriálu byli docela konkrétní.

Někteří jsou konkrétní, aby to hodinu po volbách okamžitě změnili.

Tak vy to řekněte tak, že už to potom nezměníte.

My to nezměníme, protože nemáme výhrady programového charakteru, kdy bychom a priori řekli, toto je subjekt, s nímž v žádném případě nepůjdeme do koalice. Bavím se o těch osmi či devíti relevantních. Nemyslím si, že by z nich bylo třeba někoho vylučovat do té míry, že není hoden. Podle toho, jak dopadnou volby, tak se budou sestavovat koalice. Jsem hluboce přesvědčen, že ti, kteří se dnes distancují například od nás, od hnutí ANO či přímo od Andreje Babiše, to během několika málo hodin po volbách přehodnotí. Budou se takzvaně chovat státotvorně, budou hledat jakoukoli možnost, jen aby se to povedlo. Čím více subjektů projde, tím hůř. O to složitější vyjednání budou. Nemá v tuto chvíli smysl spekulovat. Ti, kteří získají podporu voličů, si bezesporu zaslouží, aby se s nimi jednalo.