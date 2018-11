Po masáži srdce přišla rána trubkou. Muže soudí za vraždu bezdomovce

Obžalovaný u soudu uvedl, že si okolnosti činu nepamatuje, údajně byl pod vlivem léků. Za druhou letošní vraždu v Olomouckém kraji muži hrozí až 18 let vězení.

Podle spisu se tragédie stala letos v březnu v Holické ulici na oploceném pozemku, kde Zahradník žil ve své maringotce. Na bezdomovce podle obžaloby zaútočil pěstmi, kopanci a také po něm dupal. Způsobil mu rozsáhlá zranění včetně tříštivé zlomeniny čelisti, poranění lebky a zhmožděnin.

„Poškozený musel v průběhu útoku zažívat kvůli jeho délce a opakovaným silným úderům, kopům a dupání do totožných míst značnou, až nesnesitelnou bolest i psychické utrpení,“ uvedl státní zástupce Jakub Grmela.

Zahradník vypověděl, že v osudný den dvojici propustili ze záchytné stanice, po cestě si koupili vodku a piva. Tvrdil, že měl „absťák“ a známý mu dal nějaké prášky.

„Cestu si nepamatuju. Až když mi ráno skočil kocour na střechu maringotky, vyšel jsem ven a viděl jsem, jak je vše rozkopané, asi jsme se porvali. Potom jsem si všiml, že za plotem někdo leží,“ vypověděl obžalovaný.

Poškozenému prý dával masáž srdce, poté ale údajně „dostal zkrat“ a praštil bezdomovce trubkou.

„Dal jsem ho do vozíku a zavezl za maringotku. Nechal jsem ho tam až do pondělí, když jsem šel do města a potkal jsem paní. Požádal jsem ji, aby zavolala policii, že mám na zahradě mrtvolu,“ dodal Zahradník.

Pracovnici charity obžalovaný řekl, že zabil člověka

Žena byla pracovnicí charitní organizace, podle dřívější výpovědi jí Zahrádka doslova řekl, že zabil člověka a že je u něj na zahradě.

Muž počkal na příjezd policistů, kterým se přiznal a označil místo činu, popsali již dříve kriminalisté.

V Olomouckém kraji šlo tehdy o druhou vraždu či pokus o ni. Na konci ledna kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu čtyřicetiletého muže z Prostějova. Podle nich napadl s nožem v ruce svého souseda, těžce zraněný muž skončil v nemocnici.

Loni se v kraji stalo osm vražd a pokusů o ni, všechny se podařilo kriminalistům objasnit.