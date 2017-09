Věřím, že tam byl, říká dobrodruh po cestě na Sibiř ve stopách Welzla

Welzlovy příběhy si ve světě přečetly miliony lidí. Přesto je osobou záhadnou a o pravdivosti jeho dobrodružství se vedou spory. Poprvé se vyučený kovář, narozený 1868 v Zábřehu, vydal do světa v šestnácti – pěšky na tovaryšskou cestu po Rakousku, Itálii, Srbsku a Rumunsku. Plul do USA, Austrálie i Vladivostoku. Vydal se na Sibiř, usadil se s lovci na Ljachovských ostrovech. Odtud pak pronikl na Aljašku a připojil se k velrybářům. Říkal, že měl obchod s kožkami a bojoval proti distribuci alkoholu domorodcům. Když si ho všimly úřady, nebyl schopný vysvětlit svůj původ, vůbec třeba nevěděl o 1. světové válce. Ve 20. letech jej deportovali do Hamburku. V roce 1928 se vrátil na sever, do Dawson City, kde o 20 let později zemřel.