Učitelka podruhé vyhrála konkurz na ředitelku, radní znovu vybrali jinou

Místo ve vedení mateřské školy Pohádky se uvolnilo kvůli tomu, že současná ředitelka Hana Zajíčková odchází do důchodu. Nakonec ji nahradí její dosavadní zástupkyně Dana Urbášková, která v konkurzu skončila ze čtyř uchazeček druhá za Nétkovou.

„Nevím, proč se konkurzy dělají, když potom rada rozhodne jinak. V mém případě je to v Zábřehu už podruhé. Domnívám se, že jmenování ředitelky bylo ovlivněno předpojatostí,“ zlobí se Nétková, která v současné době učí mimo Zábřeh. Domnívá se, že radní nebyli při rozhodování nestranní.

„Dozvěděla jsem se, že zaměstnanci mateřské školy sepsali petici za jmenování současné zástupkyně. A také že současná ředitelka přišla na radnici s informací, že pokud nebude jmenována její zástupkyně, jsou zaměstnanci připraveni podat výpovědi. Zdá se mi, že se snažila rozhodování rady ovlivnit,“ míní Nétková.

Končící ředitelka Hana Zajíčková jakékoli ovlivňování odmítla. „Je pravda, že zaměstnanci přišli s peticí, ale to byla jejich iniciativa. A neargumentovala jsem ani výpověďmi. Já jsem rozhodně nikoho neovlivňovala,“ odmítá.

Současně se však netají názorem, že její favoritkou na vedení školky se třiceti zaměstnanci, kterou navštěvuje přes 150 dětí, byla dosavadní zástupkyně.

„Vést takovou školu je velmi složité a neumím si představit, že by to dělal člověk bez zkušeností. Kolegyni jsem na to připravovala zhruba deset let. Myslím si, že vedení mateřské školy zvládne,“ je přesvědčená.

„Chtěli jsme, aby mateřinka pokračovala v současném trendu“

Nétková, která před šesti lety rovněž v Zábřehu vyhrála konkurz na ředitelku jiné zdejší školky, ale i tehdy následně radní upřednostnili jinou kandidátku, však oponuje, že ve vedoucí pozici byla dříve i ona.

„Z minulosti mám zkušenosti s vedením pětitřídní mateřské školy jako zástupkyně ředitelky,“ sdělila.

Členem komise, která určovala pořadí kandidátek v konkurzu, byl i starosta František John. Současně však o jmenování ředitelky rozhodoval i jako člen rady.

„Musím říct, že všechny čtyři uchazečky před komisí prokázaly své schopnosti. Rada se rozhodla pro dosavadní zástupkyni, protože mateřinka má vynikající výsledky. Proto jsme chtěli, aby pokračovala v současném trendu. Myslím si, že nová ředitelka je toho zárukou,“ zdůvodnil výběr.

Přeskočená podruhé za šest let? Jen smůla, říká starosta

Současně odmítl jakoukoli předpojatost či protežování, ale současně připustil, že k petici zaměstnanců radní při rozhodování přihlédli.

„Myslím, že je důležité, když zaměstnanci za někým stojí. Je to doklad toho, že jsou tam dobré vztahy, že tam funguje týmový duch. Mnohem důležitější ale bylo, že mateřinka skvěle funguje, a nebyl důvod do vedení zasahovat. Naše rozhodnutí bylo sice konzervativní, ale myslím si, že správné a ve prospěch školky,“ řekl starosta.

„Je třeba říct, že pro radu je pořadí stanovené komisí jen jedním z podkladů. Odpovědnost je ale na radě. Ta zodpovídá za to, jestli nová ředitelka bude řídit školku kvalitně. Není to poprvé a ani naposledy, a to nejen v Zábřehu, že rada rozhodne jinak než komise, protože si myslí, že to bude lepší,“ dodal.

Fakt, že zrovna Kateřinu Nétkovou potkala navlas stejná situace v Zábřehu už podruhé, označil za smůlu.

„Chápu ji, protože by se to nelíbilo nikomu. Jako měla rada racionální důvody pro výběr jiného kandidáta nyní, tak je měla i tehdy. Není v tom nic jiného,“ podotkl John, který byl starostou, a tedy i členem rady, i před šesti lety.