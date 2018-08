Opravenou ulici Zábřeh možná zase rozkope, porušil zákon a naštval lidi

Problém teď řeší úřady a město možná bude muset nové žulové kostky zase vytrhat.

Podle jednoho z obyvatel ulice Zdeňka Havlíčka mělo podání podnětu od něj a dalších lidí z ulice pádné důvody.

„To, že město nedodrželo stavební zákon a stavělo načerno, je jedna věc. Další je pak to, že úprava zhoršuje stav našich nemovitostí. Před našimi domy dělníci odstranili na chodnících zámkovou dlažbu a dali tam žulové kostky. Jenže tím zároveň poškodili izolaci u domů a změnili spád, takže nám při deštích vlhne dům,“ popisuje Havlíček.

Kolečko stížností a jednání s městem rozjel ihned po dokončení oprav, kdy se podle něj nekvalitní práce projevila.

„Na radnici se s námi nikdo nebavil. Tohle byla jediná možnost, jak město přimět konat,“ vysvětlil Havlíček, proč se společně s ostatními obrátil na úřady. Řešením by podle něj bylo upravit podloží a nemovitosti znovu odizolovat tak, aby na ně vlhkost nemohla.

„Když to nebyla schopná udělat dodavatelská firma, tak to musí město udělat znovu,“ trvá na svém Havlíček.

Starosta Zábřeha chybu přiznává

Zábřežská radnice požádala o dodatečné povolení stavby, o kterém kvůli možné podjatosti rozhodoval Stavební úřad v Šumperku, ovšem neuspěla.

„Stavební úřad svým usnesením toto řízení zastavil. Nyní se spis vrací do Zábřehu, kde bude pokračovat jednání o odstranění stavby,“ sdělila zábřežská mluvčí Lucie Mahdalová.



Úprava se netýká celé ulice, ale jen její části v blízkosti farního kostela. Starosta Zábřehu František John přiznává, že město pochybilo, když nevyčkalo, až stavební povolení nabude právní moci. Rozruch kolem Žižkovy ulice je nicméně podle něj zbytečný.

„Ulice byla tehdy po výstavbě kanalizace ve špatném stavu a nechtěli jsme to dál zbytečně prodlužovat. Proto jsme stavební práce na podloží a úpravách povrchu spustili o dva týdny dřív,“ vysvětlil starosta.

Město se chce s lidmi domluvit, hrozba rozkopání ulice ale dál trvá

Podle něj by byl proces navrácení ulice do původního stavu, který teď městu reálně hrozí, velmi komplikovaný a zdlouhavý, stejně jako vybudování nového povrchu.

„Pokud budeme muset vracet ulici do původního stavu, ublíží to nejen stěžovatelům a obyvatelům města, ale také všem dalším lidem, kteří přijíždějí na Masarykovo náměstí. Navíc nelze mít na ulici, kde je mnoho historických objektů, část chodníků ze zámkové dlažby a část ze žuly. To by nevypadalo dobře,“ shrnul John.

Rovněž odmítl, že by se město se stěžovateli nebavilo. „My jsme jim vyhověli a udělali požadované změny. A jsme dál připraveni jednat a vše si vysvětlit. Věřím, že se nakonec domluvíme,“ doufá John.

Jenže ani to by nemuselo bourání nového povrchu ulice, byť jen v její části, zabránit. Bude totiž záležet především na stavebním úřadu a odboru dopravy.