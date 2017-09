Olomouc dá za zázemí zimního stadionu 95 milionů, koupí i nepotřebné plány

Strategický majetek u zimního stadionu, který radnice vlastní už od roku 2004, je evergreenem, jenž se marně snažilo vyřešit několik radničních koalic. A současně také problém, jímž politici vysvětlovali zmařené plány na modernizaci sportoviště i hrozbu uzavření stadionu kvůli absenci vlastního chlazení ledu - strojovna totiž patří společnosti Hokejová hala (psali jsme zde).

„Je to historická šance, která se nemusí opakovat,“ zdůraznil primátor Antonín Staněk. Současně potvrdil dřívější informaci MF DNES ohledně toho, že pokud město majetek nekoupí, společnost Hokejová hala podnikatele Karla Kuropaty bude hledat jiného kupce.

Tento moment staví město do role obchodníka, který při dojednávání transakce tahá za kratší konec. Proto je radnice ochotná si od Kuropatovy firmy koupit – za zhruba pět milionů plus DPH – i několik let staré projekty oprav malé haly či přestavby stadionu, z nichž minimálně část nejspíš k ničemu nevyužije.

„Společnost Hokejová hala nabízí majetek výhradně jako soubor nemovitých a movitých věcí a projektů. Po částech ho neprodá. Město tedy nemá na výběr, musí koupit vše,“ potvrdil právní zástupce radnice Petr Konečný.

Doplnil, že otázky ohledně projektů zpozdily přípravu kupní smlouvy celého souboru majetku. Z tohoto důvodu zastupitelé ještě nerozhodovali o koupi samotné, jak vedení radnice původně předpokládalo, nýbrž projednali pouze plán jak si majetek pořídit. Kupní smlouvu dostanou na stůl v listopadu, samotný převod se má uskutečnit v březnu.

Pro nákup nakonec hlasovala i většina opozice

Diskuse o transakci zastupitelům zabrala téměř hodinu. Na jejím konci zvedlo pro návrh ruku 39 ze 42 přítomných politiků. Kromě radniční koalice, která koupi připravuje, tedy plánovaný nákup podpořila i drtivá většina opozice. Proti nebyl nikdo, pouze dva členové opozičního klubu ProOlomouc a jeden z uskupení Občané pro Olomouc se zdrželi hlasování.

„Plán koupě je poměrně složitá věc, protože existují velmi dobré důvody pro, ale i proti tomu. Jsme v situaci, kdy pořád chybějí peníze na údržbu a rozvoj základních funkcí města. Věcí, které požadují komise městských částí, je, pokud se nemýlím, za devět miliard korun,“ řekl zastupitel ProOlomouc Tomáš Pejpek.

Primátor naopak tvrdí, že nabídka na koupi majetku přišla z pohledu ekonomiky města v příznivou dobu.

„Kupní cenu jsme schopní uhradit, aniž by to zásadním způsobem ovlivnilo plánované střednědobé investice,“ míní Staněk.

Podobně se vyjádřil i jeho ekonomický náměstek Martin Major. „Díky očekávaným vyšším příjmům ze sdílených daní a také z hazardu bychom měli akvizici ufinancovat, aniž bychom kvůli ní museli sahat do nějakých rezerv nebo si na ni brát úvěr,“ řekl.

V boji o vlastnictví zázemí haly město dvakrát neuspělo

O majetek u zimní haly se město zajímá už od roku 2003, kdy plánovalo, že nemovitosti ovládne vstupem do firmy HC Car, která byla vlastníkem. Transakce, která nakonec zkrachovala, by tehdy radnici vyšla na čtyři miliony.

Neúspěchem skončil i další pokus z let 2006 a 2007, kdy město podalo u likvidátora HC Car nabídku za šest milionů. Podle tehdejšího znaleckého posudku měl dotčený majetek cenu necelých pěti milionů, i přesto však nabídka města skončila až na šestém místě.

Vítězem se tehdy stala jedna z Kuropatových společností. „Nabídku města nový vlastník výrazně přeplatil. Majetek na něj likvidátor převedl za téměř 17,5 milionu korun,“ řekl už dříve někdejší náměstek primátora Jaromír Czmero.

Nyní se město chystá zaplatit více než pětinásobek...