Údržbu silnic při pořádném sněžení nezvládla, kritizují na severu Eurovii

Eurovia zajišťuje zimní údržbu silnic první třídy v konsorciu se dvěma dalšími firmami poté, co ve výběrovém řízení vypsaném Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) přetlačilo krajskou správu silnic. Starat se o ně bude příštích osm let.

Už krátce po začátku ale čelí první kritice. Nespokojenost panuje hlavně v Jeseníkách, kde v polovině uplynulého týdne napadlo až 15 centimetrů sněhu. V důsledku silného sněžení byla tamní důležitá spojnice přes Červenohorské sedlo na dvě hodiny neprůjezdná pro kamiony.

„Jsme hrubě nespokojeni, silnice byla neupravená. Tohle se v době, kdy ještě údržbu dělala Správa silnic Olomouckého kraje, nestalo ani tehdy, když napadlo i víc sněhu,“ zlobí se starosta Loučné nad Desnou Jaroslav Sembdner.

Sám proto hned den nato poslal ohledně nezvládnuté zimní údržby stížnost na ŘSD, které spolu s dálnicemi a rychlostními komunikacemi zodpovídá i za „jedničky“.

„Je třeba to řešit, aby se podobná situace neopakovala,“ dodal.

Nespokojená s údržbou silnice vedoucí obcí je i Bělá pod Pradědem. „Oni sníh prosolili, ale dlouho tam potom neprojel pluh, takže tady byla hodně dlouho vysoká vrstva nepříjemné břečky. Do spokojenosti jsme měli daleko, ale brali jsme to tak, že to dělají poprvé a potřebují získat zkušenosti,“ sdělil starosta Bělé Miroslav Kružík.

První větší zatěžkávací zkoušku jsme zvládli, tvrdí Eurovia

Právě starostové horských obcí změny dodavatele kritizovali a upozorňovali na problémy, které to může přinést. Ani ne po dvou měsících se tak jejich obavy naplnily.

„Naši silničáři mají velké zkušenosti, dost techniky na naše podmínky a dělali svou práci velmi dobře. Nevím, jestli bylo dobré je vyměnit,“ přemítá loučenský starosta.

Firma Eurovia naopak tvrdí, že si se situací poradila dobře.

„V důsledku silného sněžení byla 3. ledna v době od 11 do 13 hodin komunikace I/44 z Loučné nad Desnou přes Červenohorské sedlo do Bělé pod Pradědem neprůjezdná pro kamiony. Žádné stížnosti jsme ale oficiálně nezaznamenali, první větší zatěžkávací zkoušku jsme z našeho pohledu zvládli,“ říká mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková.

ŘSD zatím žádnou stížnost ze strany Loučné nad Desnou neobdrželo. „V případě, že zaznamenáme stížnost týkající se zimní údržby silnic v Olomouckém kraji, kterou pro naši organizaci vykonává zhotovitel na základě uzavřené smlouvy, stížnost prověříme. A pokud dojde k porušení smlouvy, budeme postupovat v souladu s touto smlouvou a uplatňovat vůči zhotoviteli sankce,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Krajští silničáři část silnic dál udržují, jen pro Eurovii

Sdružení firem Eurovia CS, AVE CZ a Stavby, opravy a údržba silnic má na starosti v rámci zimní údržby v kraji celkem 434 kilometrů silnic prvních tříd.

„Máme k dispozici dle zadání investora potřebnou techniku, dostatečné množství posypového materiálu a nonstop dispečinky s proškoleným personálem,“ uvedla mluvčí Štočková.

Správa silnic Olomouckého kraje nově udržuje pouze krajské komunikace druhých a třetích tříd a k tomu se na smlouvu pro Eurovii stará asi o čtvrtinu silnic první třídy v regionu.

„Zajišťujeme pro Eurovii například údržbu silnic první třídy Olomouc – Šternberk, Mohelnice – Šumperk, Bludov – Štíty nebo Jeseník – státní hranice. Jeseníky neděláme,“ uvedl vedoucí provozu Správy silnic Olomouckého kraje Jan Škrabal.

Podle něj kvůli těmto změnám krajským silničářům na zimu ubylo asi 400 kilometrů silnic, což je desetina všech cest v regionu. Zbývá jim tak víc času a techniky na údržbu silnic nižších tříd.

„Místo dřívějších 85 okruhů jich teď máme sedmdesát,“ přiblížil Škrabal.