VIDEO: V Jeseníkách lze vyrazit ještě hlouběji do nitra zlatorudné štoly

„Jsem rád, že se nám podařilo v našem podzemí pokročit. Turistům zpřístupňujeme tu část, která nebyla nijak zasažená moderní těžbou. Tím je cennější,“ uvedl starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Vstup do Poštovní štoly je jeden, dnes už není v podzemí poznat, kde končila část otevřená v roce 2015. Nová trasa je hodně členitá, v chodbách je nutné se hodně zohýbat a návštěvníci rozhodně zužitkují ochrannou přilbu.

Vše ale vyvažují jedinečné prostory. Minerály v nově otevřené části vytvořily úžasnou výzdobu, především pak u čarokrásného jezírka. Novým lákadlem je v podzemí také funkční replika středověkého čerpadla v „životní“ velikosti.

Zatímco návštěvníci mohou obdivovat um středověkých horníků, kteří vytvořili pod horou Příčná neskutečný systém chodeb jen s pomocí jednoduchých nástrojů, Zlaté Hory už pracují na dalším úseku svého podzemí, který chtějí nabídnout za několik let.

„Pokud vše půjde dobře, chtěli bychom zpřístupnit propadlinu Žebračka. Turisté by se k ní měli dostat jak z podzemní chodby, tak uvidí atraktivní propadlinu shora. Věřím, že se podaří vše připravit tak, abychom mohli s pracemi v podzemí začít na podzim a do dvou tří let tuto trasu otevřít,“ podotkl starosta Zlatých Hor.

„Vstup do podzemí bude asi 300 metrů od Poštovní štoly, takže návštěvníci se mohou mezi oběma prostory pohodlně přesunout pěšky a užijí si zlatohorského podzemí dosyta,“ dodal.