Na kandidátce končí muž, který se před lety zapletl s gangem lupičů

Na konci 90. let minulého století a na přelomu letopočtu operovala na střední Moravě skupina lupičů, kterou kriminalisté podezřívali z řady přepadení.

Několik členů pocházelo z Prostějova. Podle jednoho z hlavních aktérů se skupině přezdívalo mimo jiné Kovaříkův gang. Většina jeho členů skončila za mřížemi. Do jedné z loupeží se před 18 lety namočil také dnes padesátiletý David Zach.

Podle obžaloby s dalším kumpánem přepadli podnikatele z Prostějova a sebrali mu 2,3 milionu korun. Za spoluúčast na loupeži za to Zach u Vrchního soudu v Olomouci dostal 6,5 roku.

Soudci se tehdy zabývali pouze částí případů, ze kterých byl osmičlenný gang podezřelý.

„Původně se v tomto případě jednalo o větší počet loupežných přepadení a krádeží, kterých se dopouštěla skupina více pachatelů než pouze ti, co byli dnes odsouzeni. Dnešní jednání bylo už jen zbytek a výseč celé té trestné činnosti,“ komentoval rozsudek tehdejší mluvčí vrchního soudu Petr Angyalossy.

Vyšetřovatelé gang podezřívali například z loupežného přepadení řidiče České pošty, který po střelbě málem přišel o život, nebo z krádeže dvou luxusních motocyklů a nákladního auta s oděvy za 1,7 milionu korun.

David Zach odsouzený za přepadení podnikatele se nyní objevil na 17. místě kandidátky opoziční Změny pro Prostějov. Upozornil na to místní týdeník. Změna má v současném městském zastupitelstvu v Prostějově čtyři mandáty.

„Dali jsme mu šanci,“ říká lídr Změny pro Prostějov

„Dostal se do styku se špatnými lidmi, byl za to potrestán a čtyři roky si odseděl. Za dobré chování se dostal na svobodu, od té doby pracuje jako řidič a chová se slušně. Má rodinu a požádal si o výmaz trestního rejstříku, tak jsme mu dali šanci,“ vysvětluje lídr Změny pro Prostějov Jan Navrátil.

Potvrdil zároveň, že se se Zachem dohodli na stažení jeho kandidatury. „Sám mi to nabídl. Stále si však myslím, že už byl jednou potrestaný, jeho čin je promlčený a dnes je to normální člověk s rozumnými názory,“ dodává Navrátil, známý opoziční politik, který bojuje například za zachování kulturního centra ve středu Prostějova.

David Zach tušil, že ho minulost bude dohánět. „Byl jsem nicméně přesvědčený, že znakem vyspělé společnosti je dávat i druhé šance. Je velmi jednoduché dostat se na okraj společnosti. Bez pomocných rukou se vrátit bohužel nelze. Já měl v životě štěstí, že těch rukou nebylo málo,“ sdělil Zach, který je přesvědčen, že svůj dluh vůči společnosti splatil a uložený trest si odpykal.

Kandidaturu mu nabídla Změna. S Navrátilem se zná víc než 40 let, už od školy. „Chtěl mi tím pomoci. Žiji v Prostějově celý svůj život a záleží mi na tom, v jakém prostředí budou vyrůstat další generace,“ řekl Zach, který kandidaturu stáhl kvůli své rodině, která trpí medializací celé kauzy.

Symbol polepšeného člověka mohl být pozitivním vzorem

Věnovat se chtěl veřejným zakázkám a průhlednému nakládání s veřejnými prostředky. „Pokud se společnost nesoustředí na přítomnost a budoucnost, nikdy se nikam neposune. Myslím, že je mnoho živých kauz, které stojí za pozornost,“ dodal Zach.

Politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda vysvětlil, že kandidatura lidí, kteří mají z minulosti nějaký škraloup nebo dokonce záznam v trestním rejstříku, je výhradně věcí příslušného politického uskupení.

„Politický subjekt si to musí rozhodnout sám. Předpokládám, že ti lidé to věděli, když takového člověka nominovali, pak musí vědět, jestli jim to riziko spojení s takovou osobou stojí za to, nebo nikoliv,“ popsal politolog.

Lebeda na druhé straně nevylučuje, že by se politický subjekt mohl pokusit takové situace využít v kampani.

„Umím si představit velmi výjimečný případ, kdy by se z toho dokonce dalo vytěžit i něco pozitivního. Taková osoba by se mohla stát symbolem polepšeného a sociálně napraveného člověka, který se naopak může stát pozitivním vzorem. Ale nejsem si jistý, zda to byl v tomto případě na úrovni komunálních voleb pravý záměr. Každopádně si to musí politický subjekt vyhodnotit sám a nakonec vždy rozhodnou voliči,“ dodal Lebeda.