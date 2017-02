Je to boj o moc, říká Košta. Má problém s alkoholem, nařkl hejtmana Babiš

Košta avizoval už ráno, že výzvu k odstoupení nevyslyší. „Na mém rozhodnutí nezmění nikdo nic,“ potvrdil po poledni novinářům. Kromě krajských špiček totiž jeho odvolání podpořil i předseda celého hnutí ANO Andrej Babiš.

„Výběr pana Košty do čela kandidátky se nám bohužel nepovedl a přiznávám, že na tom mám svůj podíl. Pana Koštu se rozhodli naši krajští zastupitelé odvolat z postu hejtmana a já jejich rozhodnutí podporuji,“ uvedl Babiš.

Podle Košty jde o mocenskou hru informátora, který o něm referuje již několik měsíců právě Babišovi a má nyní mocenské ambice v kraji.

„Od nástupu do pozice hejtmana jsem začal tušit, že pan Babiš je neustále informován z jednoho zdroje. Dneska přišel další mail, který jasně odkrýval odkud, a bylo mi to potvrzeno minulý čtvrtek, kdy jsem byl součástí předvolebního jednání o parlamentních volbách v Praze. No a když půl roku opakujete stále stejnou verzi, tak opakovaná lež se stane pravdou,“ řekl Košta. Zmíněný zdroj nechtěl zveřejnit s tím, že se nesníží na stejnou úroveň.

Spolustraníci Koštovi vytýkají nedostatek komunikace, nezvládnutí funkce a také jim vadí jeho úzká spolupráce s předchozím hejtmanem za ČSSD Jiřím Rozbořilem. Jak už dříve informovala MF DNES, kraj si exhejtmana najal na předávání agendy za 45 tisíc korun měsíčně s touto praxí začali v regionu politici už v roce 2008 (více čtěte zde). Podle členů hnutí byl Rozbořil také Koštovým poradcem, což ale oba odmítají.

Babiš: Z postu musí odejít i kvůli problémů s alkoholem

Babiš navíc jako jeden z důvodů k odvolání Košty uvedl i jeho údajné problémy s pitím alkoholu.

„Pan Košta nekomunikoval s náměstky z hnutí a bohužel začal mít i problém s alkoholem. Proto musí z postu hejtmana odejít,“ uvedl.

To Košta ostře odmítl. „Nevzpomínám si, že bychom spolu s panem Babišem někde pili. A podotýkám, že 35 let mám svoji lékařskou praxi, každé ráno jsem dojížděl do ordinace vozem, každé poledne jsem jezdil buď na návštěvy, nebo učit, a každý večer jsem se vozem vracel domů. A za 35 let neexistuje žádný na tomto založený incident mezi mnou a pacientem, policií, Českou lékařskou komorou či zdravotní pojišťovnou,“ řekl Košta.