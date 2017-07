České dráhy zaplatí za smrt dítěte po vypadnutí z jedoucího vlaku odškodné

Jednání mezi Českými drahami a rodinou zemřelé dívky o mimosoudním vyrovnání naznačila mimo jiné omluva zveřejněná nedávno na internetovém portálu ceskedrahy.cz

„Společnost České dráhy jakožto provozovatel drážní dopravy je odpovědná za tragickou událost, k níž došlo 24. července 2016 při jízdě vlaku R 884 mezi stanicemi Olomouc hlavní nádraží a Štěpánov. Hluboce toho litujeme a soucítíme s pozůstalými,“ uvádí dopravce.

Zda je omluva součástí dohody s rodinou zemřelé dívky, odmítla firma potvrdit stejně jako to, kdy byla uzavřena. Okolnosti ale naznačují, že se tak mohlo stát až v uplynulých dnech. Ještě před dvěma týdny totiž na dotazy MF DNES mluvčí společnosti nechtěl uvést jakékoliv informace týkající se omluvy či obviněných zaměstnankyň.

„Zveřejněná omluva je výrazem naší velké lítosti nad tragédií, která se stala. Žádné další informace sdělovat nebudeme,“ uvedl Radek Joklík z tiskového oddělení.

Nyní už ale mediální zástupkyně dopravce dohodu potvrdila. „Mezi ČD a pozůstalými byla uzavřena mimosoudní dohoda o náhradě újem,“ uvedla mluvčí Monika Bezuchová.

Výši odškodného či podmínky nicméně podle ní firma nezveřejní. Doplnila také, že vlakvedoucí a průvodčí jsou nadále zaměstnány u Českých drah, podrobnosti například o jejich současném pracovním zařazení ale společnost nebude uvádět.

Spis už má žalobce

Právě dvojici žen už dříve označili za viníka tragédie vyšetřovatelé z Drážní inspekce i policie. Ta nyní několikasetstránkový spis předala žalobci s návrhem na obžalobu z usmrcení z nedbalosti (psali jsme zde). Za to by ženám u soudu hrozilo až šest let vězení.

Dvojice podle vyšetřovatelů zanedbala své povinnosti, když v rozporu s předpisy řádně nezkontrolovala dveře, kterými na nádraží v Olomouci 24. července 2016 odpoledne na poslední chvíli nastupoval do rychlíku Galán cestující. Při pohledu zdálky přehlédly, že nejsou správně zavřené, a kvůli tomu je pak mechanismus zabraňující otevření za jízdy neuzamkl.

Když pak vlak vyjel na volnou trať a zrychlil na 111 kilometrů v hodině, nápor vzduchu dveře otevřel právě ve chvíli, kdy u nich stála dvouletá dívka, jejíž matka se v ten moment věnovala na blízké toaletě druhé dceři.

Opakování podobné tragédie má podle Českých drah zabránit zvýšená kontrola dveří a především namontování světelné signalizace potvrzující správné uzavření. Díky tomu cestující i vlakový personál ve starých vagonech, kterých ČD stále provozují na osm stovek, na první pohled poznají, zda dveře nejsou skrytou smrtící pastí.

Jak vypadalo otevření dveří vlaku, kterými vypadlo dvouleté dítě