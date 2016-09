Zákaz šátků či hlídání hranic. Krajští politici zkouší sliby proti migraci

Vedoucí katedry politologie na Univerzitě Palackého Tomáš Lebeda má za to, že se partaje imigrantské téma snaží především využít. A to proto, že může oslovit voliče.

„Je z toho patrné velké chtění tam toto téma zakomponovat. Ve společnosti rezonuje, primárně ovšem spíše díky politickým stranám. Protože zásadně se přímo české společnosti zatím nedotklo,“ řekl Lebeda k programům stran.

Některé v kraji slibují například odmítnutí zařízení pro uprchlíky. Vsadilo na něj hnutí Volba OK, hnutí ANO a ODS. Její lídr Dalibor Horák v rozhovoru pro MF DNES přitom sám minulý týden připustil, že nejde o aktuální téma.

„Je to pojistka, kdyby pokračovala uprchlická krize či tlak EU na přerozdělování migrantů a mělo by se jednat o některé zařízení v kraji. Stanovisko vedení kraje by, pokud bychom se na něm podíleli, znělo negativně,“ uvedl.

„Imigrace může to být populistické téma, ale pro mě není“

Skutečnost, že se o uprchlické ubytovně v regionu teď nejedná, potvrdil i lídr ANO Oto Košta. Nesouhlasí ale s tím, že by za jejím odmítáním byl xenofobní či rasistický postoj.

„Máme ucelenější názor na imigraci. Nechceme do politické korektnosti a falešného humanismu halit realitu, která je nebezpečná pro evropskou kulturu,“ řekl Košta a doplnil, že kdyby po kraji vznik ubytovny požadovaly celostátní úřady, chtěl by slyšet názor obyvatel dané lokality.

„Pokud by vyjádřili zásadní nesouhlas, tak by to tam prostě nebylo,“ podotkl.

Hnutí Volba OK, jehož kandidátku vede Jiří Kudláček, slibuje i spolupráci kraje a státu na monitorování hranic a posílení bezpečnosti regionu. A to při spolupráci s policií, armádou, hasiči a obcemi. Možnost, že by Volba OK v programu lacině hrála na uprchlické téma, Kudláček v rozhovoru pro MF DNES odmítl. Připustil, že zabezpečení hranic je pragmatické téma, zdůraznil ale, že bezpečnost nezahrnuje jen imigraci.

„Bezpečností se musíte zabývat komplexně. Jsou věci, které lidi v této chvíli zajímají více a méně. Přece se v programu nebudu dalekosáhle zabývat ochranou matek a mladých rodin ve vyživovací povinnosti. Ale imigrace lidi zajímá. Může to být populistické téma, ale pro mě není,“ popsal Kudláček.

Zákaz nošení náboženských symbolů míří hlavně na muslimy

ODS v programu podporuje také zákaz cizích náboženských symbolů ve školách. Horák jako podmínky pro jeho vyhlášení uvedl eskalaci uprchlické krize a situaci, kdy by jejich nošení narušovalo výuku a ohrožovalo chod škol. Na mysli měl především šátky a burky spojené s muslimskou kulturou. S variantou, že by je zákaz spíše démonizoval, nesouhlasí.

„Pokud by tyto záležitosti akcentovaly jen extrémní politické subjekty, bylo by to mnohem horší. Pokud si je rozeberou standardní politické strany, přispěje to ke zklidnění a k větší kultuře v této oblasti,“ je přesvědčen Horák.