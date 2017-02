Plumlov začal s opravou požárem poničeného zámku, přispěli i místní

Zámek v Plumlově na Prostějovsku každoročně navštíví kolem dvaceti tisíc lidí. Monumentální budova, která se tyčí vysoko na skále nad Podhradským rybníkem, návštěvníky nepřitahuje pouze svým zjevem, ale například i vyhlášenými pohádkovými a nočními prohlídkami nebo šermířskými či vojenskými akcemi.

Loni na podzim jedno křídlo nízkého zámku vyhořelo. Město Plumlov, kterému zámek a okolí patří, se naštěstí rychle otřepalo z šoku a už po necelých čtyřech měsících se mu podařilo zahájit opravy.

„Dokončili jsme výběrové řízení a vybrali firmu, která bude opravy dělat. Chtěli jsme je zahájit co nejdříve, než přijdou jarní deště, aby budova nemokla. Do baráku nemůžete nechat zbytečně zatékat,“ potvrdil starosta Plumlova Adolf Sušeň.

Oprava střechy a propadlých kleneb podle Sušně přijde na něco přes dva miliony korun. Město nyní jedná s pojišťovnou o náhradě škody. Podle policejního vyšetřování byl příčinou požáru úmysl nebo nedbalost, viníka se ale najít nepodařilo, a tak policie případ odložila (psali jsme zde).

Podívejte se, jak hasiči bojovali s požárem plumlovského zámku

VIDEO: Střecha zámku v plamenech. Hasiči požár likvidovali celou noc Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kastelán zámku Pavel Zástěra sdělil, že zástupci stavební firmy si už zámek obešli a do výroby zadali dřevo na vazbu.

„Mezitím si budou navážet materiál. Protože je zima, bude se nyní dělat střecha, opravy kleneb a mokré zednické práce přijdou na řadu, až to počasí dovolí. Nejdůležitější je zabezpečení budovy, aby dovnitř neteklo,“ řekl kastelán.

Do začátku sezony by stavební práce podle Zástěry měly být hotové. Program se tak na plumlovském zámku letos zásadně měnit nebude.

„Máme vyzkoušené akce, které fungují, a kvalitní program je nejlepší reklama. Šermířské akce budou rozšířené, zachováme samozřejmě oblíbené pohádkové a noční prohlídky, divadla, koncerty nebo vojenské akce. Nezdá se to, ale loni bylo na zámku na padesát akcí,“ řekl Zástěra.

Po vyhoření se mnoho lidí ptalo, jak mohou přispět a pomoct

Místostarostka Plumlova Gabriela Jančíková dodala, že při zahájení sezony by se měla uskutečnit větší benefiční akce. Sbírka na podporu vyhořelé střechy a na opravy zámku zatím vynesla téměř 170 tisíc korun.

„Ve sbírce budeme dál pokračovat. Zjistili jsme totiž, kolik lidí má k zámku dobrý vztah. Když vyhořel, měli jsme desítky telefonátů a spousta z nich psala, jak je jim to líto a jestli mohou nějak přispět a pomoci,“ řekla Jančíková.

Jedna z budov nízkého zámku začala hořet v noci začátkem října loňského roku. Oheň poničil třicet metrů střechy poté, co se plameny rozšířily ze skladu palivového dříví. Požáru si ten den po půlnoci naštěstí všimli lidé z okolí, kteří okamžitě zalarmovali hasiče. Až do šesti do rána oheň likvidovalo šest jednotek.

Kromě oprav střechy chce město Plumlov v letošním roce nastartovat také velký projekt rekonstrukce fasády vysokého zámku za více než sto milionů korun.

„Pokud seženeme dostatek financí, začali bychom s odvodněním zámku, položením drenáží a snížením vlhkosti v budově. To už je součást velkého projektu fasády,“ potvrdil starosta Sušeň.

Pomohlo by zařazení na seznam národních kulturních památek

Město se nyní pustilo především do shánění peněz a kontaktovalo ministerstva nebo Olomoucký kraj. Pokud by se dostalo na speciální seznam pro národní kulturní památky, mohlo by se ucházet i o peníze z Bruselu.

„Do měsíce bychom chtěli mít kompletní detailní projekt tak, abychom mohli práce připravit, rozfázovat a abychom přesně věděli, kolik budeme potřebovat peněz,“ dodal starosta.

Plumlovský zámek postavil v letech 1680 až 1690 Jan Adam z Lichtenštejna v místech, kde pravděpodobně od 2. poloviny 13. století stával hrad Plumlov. Lichtenštejnové chtěli původně vybudovat velkolepé čtyřkřídlé sídlo, ale nakonec se jim podařilo dokončit pouze první část nad Podhradským rybníkem.

Kromě prohlídek zámku a víkendových akcí návštěvníci na Plumlově najdou i kavárnu, obchůdek a kamenný sál, kde se odehrávají výstavy a koncerty.