Patnáct tisíc aut denně. Prostějovské výpadovky přestávají zvládat dopravu

Podle posledního sčítání dopravy denně projede Olomouckou ulicí 15 433 aut, z toho 708 těžkých nákladních vozidel. Průměrně je to každých 5,5 vteřiny jeden automobil.

„Jsou tam dost často velké zmatky a čekání. Je to pro mě velká potíž,“ svěřila se například Hana Nováková, která bydlí na opačném konci města a do nákupního centra na kraji Prostějova čas od času dojíždí.

Druhou nejvytíženější dopravní tepnou v Prostějově je ulice Dolní. Je to výpadovka na Přerov nebo Kroměříž, ale hlavně je to spojka k úspěšné průmyslové zóně na kraji Prostějova, kam dojíždí tisíce lidí. Místní obyvatelé musí strpět 14 191 vozů denně, z toho nákladních aut nad 3,5 tuny je dokonce 954.

„Město je dopravou zahlceno a mimo jiné potřebuje v několika lokalitách také kvalitnější povrch komunikací. Ze sčítání dopravy jednoznačně vyplynulo, že prioritou je pochopitelně severní obchvat,“ potvrdil náměstek primátorky Prostějova Pavel Smetana, který má dopravu na starosti.

Severní obchvat, který by měl ulevit nejen Olomoucké ulici, ale rovněž celému centru Prostějova, by se měl začít stavět v příštích letech, pokud se úřadům podaří vykoupit pozemky. Pokud to ale nestihnou do roku 2018, propadnou nachystané dotace z Evropské unie a nic se stavět nebude. V současné době zůstává několik sporných případů, u kterých prostějovská radnice nevylučuje, že bude vyvlastňovat (psali jsme zde).

Počet aut vzrostl od roku 2010 o dva tisíce denně

Poslední sčítání dopravy potvrdilo, že v Olomoucké a Dolní ulici vzrostl počet aut od roku 2010 o dva tisíce denně. Naopak na dalších výpadovkách na Plumlov a Boskovice a na Kostelec na Hané a Konici vozidel ubylo. Například Plumlovskou dnes projede 12 040 vozů, z toho 662 náklaďáků. Provoz klesl i na okruhu od Krasické přes Brněnskou až po Okružní ulici.

Čísla ukazují, že řidiči si zvykli jezdit po jižní spojce a po severní obslužné komunikaci, které propojují zbývající prostějovské výpadovky na Brno, Plumlov a Kostelec na Hané.

Řada motoristů však upozorňuje, že kromě severního obchvatu je důležitý i obchvat na jihu města.

„Skutečné řešení situace je vybudování jižního obchvatu, který byl součástí územního plánu města několik desetiletí, ale stojí zjevně mimo zájem politické reprezentace magistrátu. Tato stavba by se dotýkala řady obyvatel a jsem přesvědčen, že město má ještě dostatek prostoru i času,“ argumentuje například jeden z motoristů Jiří Chudožilov.

Jižní obchvat na seznamu dopravních priorit chybí

V rámci Strategie stavebních investic prostějovští radní nedávno schválili seznam dopravních akcí, ve kterém ovšem jižní obchvat nefiguruje. Kromě severního obchvatu jde o rekonstrukce ulic Vrahovická, Plumlovská, Wolkerova, Brněnská, úpravu křižovatky Olomoucká, Vápenice a Svatoplukova a výstavbu kruhové křižovatky na Poděbradově náměstí na vnitřním okruhu.

„Tyto akce jsou pro nás prioritami a budou mít velký vliv na dopravu v Prostějově,“ tvrdí na základě výsledků z posledního sčítání dopravy náměstek primátorky Smetana.

Sčítání dopravy, které prováděli studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov, je podle něj důležitým vodítkem.

„Nechali jsme sčítat dopravu na dvanácti vybraných místních komunikacích. Akce probíhala v šesti dnech vždy čtyři hodiny v určených částech dne. Získané výsledky pro nás mají velký význam, protože poprvé byla do sčítání zařazena i síť místních komunikací. Máme tak přehled o pohybu vozidel v rámci celého Prostějova, nikoliv jen na hlavních silnicích,“ dodal náměstek.