Prostějovští studenti odmítají odsouzeného komunistu v čele školské rady

Advokát Augustin nedávno odstoupil z kandidátky KSČM pro nadcházející krajské volby. Studenti, jejichž mluvčím je známý mladý aktivista Jakub Čech, požadují, aby odešel i ze školské rady obchodní akademie, ve které zastupuje Olomoucký kraj.

Vadí jim především to, že Augustin byl v roce 2008 odsouzen za neplacení daní. Soudy mu tehdy spočítaly škodu na téměř čtvrt milionu korun a uznaly ho vinným z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Šlo o DPH a daň z příjmu fyzických osob za roky 2004 a 2005.

„Někteří z nás se budou právě oborem daňového poradenství a účetnictví zabývat a opravdu v tomto ohledu není pan předseda školské rady dobrým příkladem. Naopak, svým veřejným působením dává najevo, že daně se platit nemají,“ argumentují studenti.

Kromě toho se jim nelíbí, že aparátčík Augustin za totality prosazoval tvrdé represe proti odpůrcům tehdejšího režimu. V roce 1989 působil jako místopředseda MěstNV v Prostějově, což je obdoba dnešního náměstka primátora. Vedení města včetně Augustina tehdy odsouhlasilo dopis adresovaný Ústřednímu výboru KSČ, ve kterém stálo:

„Na základě výzvy Několik vět vyslovujeme vážné rozhořčení, s jakou drzostí protispolečenské síly vnucují straně a společnosti podmínky... Proto požadujeme rázněji postupovat proti všem nelegálním skupinám...“

Výzva Několik vět, kterou v létě roku 1989 začaly podepisovat tisíce lidí a která přispěla k pádu komunistického režimu, požadovala propuštění politických vězňů, svobodnou diskusi, svobodu shromažďovací, respektování práv věřících nebo lepší péči o životní prostředí. Aktivisty, kteří sbírali podpisy, režim tvrdě trestal a šikanoval.

„Tato osoba pro nás není a nemůže být vzorem“

Studenti obchodní akademie považují za nepřijatelné, aby ve školské radě působil člověk, kterému bylo u soudu prokázáno krácení daní a jehož aktivity za minulého režimu jsou neslučitelné s principy demokratické společnosti.

„Máme to štěstí, že jsme generací vyrůstající v demokracii, i proto můžeme nyní napsat tento dopis a neočekávat nějaké represe od předsedy školské rady. Tato osoba pro nás není a nemůže být vzorem a myslíme, že by rozhodně neměla v takové funkci navázané na školství vůbec působit,“ jsou přesvědčení studenti.

Augustin se k protestu studentů odmítl vyjádřit. Zdůvodnil to tím, že dopis nemá k dispozici. Na konkrétní dotazy, co říká na námitky studentů, že byl odsouzen za neplacení daní a za totality chtěl tvrdě trestat odpůrce režimu, rovněž odmítl odpovědět.

Augustin nyní odstoupil z kandidátky pro krajské volby

Ještě začátkem školního roku byl Augustin na devátém místě kandidátky KSČM pro krajské volby. Před pár dny odstoupil.

„Bylo to z osobních důvodů,“ tvrdí.

Hejtman Jiří Rozbořil předal otevřený dopis studentů svému náměstkovi pro školství Zdeňku Švecovi z KSČM.

„Dopis jsem teď dostal na stůl a dopodrobna jsem se jím ještě nezabýval. V tuto chvíli nemám informace o tom, že by pan Augustin byl souzen a nemám v ruce ani rozsudek. V každém případě se dopisem budu zabývat a budeme hledat nějaké řešení,“ řekl.

Ředitelka prostějovské obchodní akademie Eva Lošťáková podotkla, že jde o aktivitu studentů.

„Nemám k tomu co říct. Kraj do školské rady dává své zástupce a to já respektuji. Na radě se vždy řešila problematika školy a o politice se tam nikdy nemluvilo,“ reagovala ředitelka.

Mezi radními totalitní funkcionáři i agent kontrarozvědky

Augustin nicméně není jediný komunista s pochybnou minulostí, který se pohybuje v prostějovské veřejné sféře. V radě města s ním sedí Václav Šmíd, který byl v roce 1989 rovněž místopředsedou MěstNV v Prostějově a schválil stejnou výzvu proti odpůrcům režimu.

Uvolněným radním Prostějova je kromě toho komunista Jaroslav Šlambor, který byl za totality agentem vojenské kontrarozvědky. Ze svazků uložených v Archivu bezpečnostních složek vyplývá, že Šlambor donášel na své nejbližší kolegy a komunisté ho také vyslali do speciální špionážní operace proti rakouskému velvyslanectví (více čtěte zde).

Dnes má Šlambor na radnici na starosti dotace z EU, proti níž dříve jako agent bojoval. Komunisty do Rady města Prostějova pozval vítěz voleb ČSSD.