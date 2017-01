Zájemce o fotbalovou Sigmu chce klub bez dluhů, ta má splácet 70 milionů

„Jednání se strategickým partnerem pokračují, jeho zájem o vstup do olomouckého fotbalu trvá. Stále také platí, že v nové akcionářské struktuře chce být jediným soukromým subjektem,“ řekl v pátek v podvečer po jednání dozorčí rady klubu její šéf a primátor Antonín Staněk.

„Druhým jeho požadavkem je to, že by chtěl vstoupit do oddluženého klubu. Tento jeho požadavek nyní zaznívá nejvýrazněji,“ dodal s tím, že návrh na oddlužení Sigmy připraví představenstvo Sigmy.

Jeho místopředseda Petr Konečný po jednání nechtěl možné varianty předjímat. „Těžko můžu mluvit o nějakých modelech řešení, když o tom úkolu vím pět minut. Základní představa je ale taková, že vytipujeme k prodeji zbytný majetek. Ale jak říkám, vím o tom pět minut,“ pokrčil rameny Konečný.

Část zbytného majetku v podobě nevyužívaného pozemku nedaleko fotbalového Androva stadionu ovšem Sigma před několik dny prodala. Z transakce zinkasovala přibližně 9,5 milionu korun. Tyto peníze ale klub patrně na umazání dluhu nepoužije, potřebuje je totiž na svůj chod (více čtěte zde). Podle Konečného je to částka, která by Sigmě měla vystačit na provoz do konce stávající ligové sezony.

Novým termínem pro vyřešení situace je konec března

Přestože město považuje za hlavního kandidáta na nového majoritního vlastníka Sigmy výše zmíněného investora, vedení radnice se ještě potká s dalším zájemcem, který se v Olomouci objevil minulý týden. „Vyslechneme si jeho nabídku, v tuto chvíli jsme už ale poměrně daleko s jednáním s původním investorem,“ řekl Staněk.

Podle optimistických plánů města už Sigma měla mít avizovaného mecenáše podepsaného. Primátor na začátku prosince naznačil, že v ideálním případě by ho klub mohl dostat jako dárek k Vánocům. Začátkem nového roku pak řekl, že by rád celou záležitost uzavřel do konce ledna.

Staněk v pátek další termín zveřejňovat nechtěl. „Pro nás je teď důležité, že tato sezona je zajištěná. Do jejího konce strategického partnera nepotřebujeme. Nechci proto akcionáře ani na partnery tlačit k nějakému datu. Na druhou stranu není možné jednat do nekonečna. Jako jasný termín tak vidím datum přihlášení do nového ligového ročníku,“ řekl primátor.

Podle předsedy občanského sdružení SK Olomouc Sigma MŽ Jaromíra Gajdy klub musí stejně jako ostatní předložit podklady k jednání licenční komise do konce března.