Fotbalová Sigma prodává další majetek, aby měla z čeho platit faktury

Sigma proto prodává nevyužívaný pozemek nedaleko Androva stadionu, výnos z této transakce, kterou vedení klubu předběžně plánovalo už od podzimu, by měl fotbalistům vystačit do konce ligové sezony.

Mizerné hospodářské výsledky Sigma vykazuje už několik let. Až dosud klub získával chybějící příjmy především pomocí půjček od svého největšího akcionáře, podnikatele Josefa Lébra, kterému Sigma aktuálně dluží více než 70 milionů (více čtěte zde).

Jenže Lébr se v polovině loňského roku zařekl, že od ledna Sigmě nepošle ani korunu s poukazem na to, že peníze do klubové pokladny dodává jako jediný ze tří spolumajitelů Sigmy (zbylými dvěma akcionáři jsou město a občanské sdružení SK Olomouc Sigma MŽ - pozn. red.).

Minulý týden navíc připustil, že pokud to bude ku prospěchu věci, svůj balík akcií převede za určitých, blíže nespecifikovaných podmínek na občanské sdružení, což by znamenalo, že klub opustí (psali jsme zde).

Mecenáš zatím není, faktury se ale musí platit

O peníze na další chod Sigmy by se měl podle plánů klubu a města postarat avizovaný, stále však nejmenovaný většinový vlastník, s nímž už několik týdnů jedná město.

„Žádná dohoda zatím uzavřena nebyla, na což musíme reagovat. Už dříve jsme říkali, že rozpočet na sezonu máme vymyšlený, a tento plán počítal už v září s tím, že pokud nový vlastník nepřijde začátkem roku, prodáme jeden zbytný pozemek. Nyní ten prodej přišel na pořad dne. Opakuji ale, bylo to plánované, nic mimořádného se neděje,“ ujistil místopředseda představenstva Sigmy Petr Konečný.

Podotkl, že dotčená plocha neslouží jako sportoviště a klub ji nevyužívá ani k jiným aktivitám.

„Jedná se o pozemek v blízkosti areálu dopravního podniku, je to takové rumisko,“ popsal s tím, že za zmíněnou půdu Sigma zinkasuje přibližně 9,5 milionu korun, což by jí mělo vystačit na placení faktur ve zbytku aktuální fotbalové sezony. O prodeji pozemku podle Konečného ví i avizovaný investor.

„Považuje to za rozumný krok. Kdo by chtěl vstoupit do rozvráceného klubu, který neplní své závazky,“ reagoval místopředseda představenstva. Udržet Sigmu v chodu má podle něj i vedení klubu a akcionáři.

„To, aby se Sigma dostala do situace, kdy není schopná dostát svým závazkům, si nepřeje nikdo z nás. Klub chceme nabízet jako funkční, nikoliv jako nějakou trosku čekající na zachránce,“ podotkl.

Radnici se ozval další zájemce

K prodeji majetku musel zadlužený olomoucký klub přistoupit i v minulosti. Peníze inkasoval z odprodeje Velkoobchodu Vrtal v severní tribuně fotbalového Androva stadionu a dále z pozemků pod dětským dopravním hřištěm nedaleko zmíněného sportoviště.

Podle optimistických plánů města už nyní Sigma měla mít podepsaného avizovaného mecenáše. Primátor a současně předseda dozorčí rady klubu Antonín Staněk na začátku prosince naznačil, že v ideálním případě by ho klub mohl dostat jako dárek k Vánocům. Začátkem nového roku pak řekl, že by rád celou záležitost uzavřel do konce ledna.

Minulý týden se v Olomouci ovšem objevil další zájemce. „Seznámil jsem se s ním, zatím se ale nic nemění na tom, že klíčové jednání vedeme dál se zájemcem, se kterým jsme začali. Jeho nabídka je v tuto chvíli jediná, která je jasně formulovaná, vše ostatní je zatím více méně v říši teoretických úvah,“ podotkl primátor.

Jméno hlavního kandidáta na nového majoritního vlastníka Sigmy radnice i klub od začátku tají s tím, že o publicitu zatím nestojí. Podle kuloárních informací jde o podnikatele, místopředsedu FAČR a otce bývalého olomouckého brankáře Zdeňka Zlámala. Sám Zlámal však možnost, že by se chystal vstoupit do Sigmy, už v prosinci odmítl.

Jasněji v celé věci může být už odpoledne, kdy se sejde dozorčí rady Sigmy. Na tuto schůzku naváže tisková konference na téma dosavadní vývoj jednání o změně akcionářské struktury Sigmy.

Nový mecenáš, pokud tedy dojde k plánované transakci, převezme Sigmu v hluboké ztrátě. Jen v uplynulém fiskálním roce 2015/2016 klub skončil v minusu přes 26 milionů korun, z minulých let si s sebou táhne ztrátu dalších 125 milionů.