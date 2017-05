Konkurz na šéfa krajského úřadu vyhrál pokutovaný tajemník radnice

Do konkurzu na šéfa krajského úřadu se přihlásilo patnáct lidí, ze kterých vybírala šestičlenná komise.

„Přestože jsem jako člen hodnotící komise vázán mlčenlivostí, tak mohu říct, že část hodnocení se týkala i zkušeností uchazečů o tuto vysokou úřednickou funkci. Pan Baláš pracuje v manažerské pozici už 14 let a prostějovský magistrát pod jeho vedením získal významná ocenění,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk.

Pod Balášovým vedením obdržel prostějovský magistrát v roce 2013 prestižní ocenění Národní cena kvality ČR a letos obhájil první místo v hodnocení ministerstva vnitra „Přívětivý úřad Olomouckého kraje“. Sám Baláš byl pak v letech 2008 a 2013 finalistou soutěže Manažer roku ČR.

Do funkce nejvyššího krajského úředníka byl ovšem vybrán jen krátce poté, co mu krajský úřad potvrdil pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Od roku 2007 až do loňska totiž „zapomínal“ přiznávat, že má pracovní poměr ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov.

Ve firmě drží většinu akcií město Prostějov, které má své zástupce v představenstvu i v dozorčí radě. Například předloni si zde Baláš vydělal 157 tisíc korun (více čtěte zde). Příjmy, které za funkci tajemníka představenstva společnosti dostával, Baláš v oznámení uváděl. Pracovní poměr ovšem nikoliv.

Hejtman: Nikoho nepoškodil, vnímám to jen jako opomenutí

Kromě předloňského přiznání jsou ale všechny ostatní přestupky od roku 2007 promlčené. Podle krajem potvrzeného rozhodnutí se tím dopustil přestupku, za který dostal pokutu tři tisíce korun a další tisícovku zaplatí za náklady správního řízení.

Hejtman Okleštěk v tom ale překážku pro Balášův nástup do čela krajského úřadu nevidí.

„Přestupek není trestný čin, člověk se ho může dopustit i nevědomky třeba tím, když přejede autem plnou čáru. V případě pana Baláše navíc nedošlo k žádné finanční újmě či poškození jakékoliv strany, jednalo se jen o procedurální pochybení. Já to vnímám jen jako opomenutí. Nemyslím, že by to na něho vrhalo špatné světlo,“ míní Okleštěk.

Podobně to vidí i samotný tajemník prostějovské radnice. „Pořád jsem přesvědčený, že moje opomenutí je tak nepatrné, a navíc jsem jej sám odstranil, že z hlediska účelu zákona nemělo smysl jej projednávat,“ uvedl na začátku týdne.

Výběrové řízení na šéfa krajského úřadu hejtmanství vypsalo poté, co na tento post rezignovala začátkem března Lucie Štěpánková. V čele úřadu skončila přesně týden poté, co zastupitelé odvolali tehdejšího hejtmana Oto Koštu (ANO) a na jeho místo zvolili jeho spolustraníka Oklešťka (psali jsme zde).