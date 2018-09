Odchod z koalice? Napadlo mě to, říká náměstek primátora a lídr TOP 09

Poslední dobou to v olomoucké koalici mezi ním a primátorem Antonínem Staňkem z ČSSD skřípalo. Navzdory tomu by lídr TOP 09 Aleš Jakubec šel po říjnových volbách raději vládnout znovu se sociálními demokraty než s ANO. „Jít do koalice s hnutím, jež stojí na člověku, jakým je Andrej Babiš, to je pro mě obrovský problém. Podle mě vstoupil do politiky, aby si hájil své zájmy a svůj byznys,“ říká Jakubec.



Před čtyřmi lety jste poprvé šel do voleb jako lídr, stal jste se náměstkem primátora. Vraťte se v čase a řekněte svému o čtyři roky mladšímu já, co by mělo v této funkci dělat úplně jinak.

Řekl bych, nebýt tak moc naivní.

V čem jste byl naivní?

O spoustě věcí, o nichž jsem si myslel, že jsou dobré, a které jsem chtěl udělat, jsem nebyl schopen přesvědčit své koaliční partnery.

O co šlo konkrétně?

Klíčová byla změna územního plánu v lokalitě Šantova a eventuální přijetí stavební uzávěry.

Šel byste tedy znovu do koalice s ČSSD, ODS a KDU-ČSL?

Určitě ano. Pro mě to byla zcela zásadní koalice, kterou jsme se vymezili proti hnutí ANO Andreje Babiše. I přes věci z minulosti, které jsme kritizovali, ať už to byl akvapark či Namiro, to pro mě byla nejpřijatelnější možná koalice.

Do staronové koalice byste tak šel raději než s hnutím ANO?

ANO je pro mě obrovský problém. I když jsme hodně spolupracovali při vzniku strategického plánu, tak jít do koalice s hnutím, jež stojí na člověku, jakým je Andrej Babiš, to je pro mě obrovský problém. Podle mě vstoupil do politiky, aby si hájil své zájmy a svůj byznys.

Na jednáních zastupitelstva bylo poslední dobou vidět, že vaše pozice v koalici není nejpevnější. Při projednávání Plánu udržitelné městské mobility se primátor Antonín Staněk (ČSSD) stavěl na stranu vašich kritiků, rozdílné názory byly patrné i na posledním zasedání při řešení situace s pozemky pro Šantovka Tower. Rozpory byly podle mých informací znát i přímo na jednáních rady. Nebylo by lepší už před časem z koalice odejít?

Napadlo mne to také. Řekněme, že se sociální demokracií, zejména s panem primátorem, jsme jisté názorové problémy měli.

Koho tím myslíte, když říkáte „měli jsme“?

Jsem představitel TOP 09 v koalici, takže TOP 09. Pokud nás osočil, že jsme ultralevice, pamatuji si, že nás jeho spolustraník Jiří Rozbořil (bývalý hejtman – pozn. red.) kdysi označil za ultrapravici. Takže je to zřejmě vždy podle toho, jak se to komu hodí. Ale my si jako TOP 09 stojíme za svým. Snažili jsme se prosadit věci, které jsme považovali za dobré pro obyvatele Olomouce. A tady jsme se zejména v poslední době se sociální demokracií názorově rozcházeli. I proto teď jdeme do voleb společně s nezávislými.

Jak to spolu souvisí?

Nezávislé reprezentuje na naší kandidátce Dominika Kovaříková (nynější opoziční zastupitelka – pozn. red.), s níž jsme se, byť to byla naše opozice, shodli častěji než s ČSSD. Někdy jsem měl pocit, že my jsme opozice v rámci koalice.

A přesto byste do ní i s ČSSD znovu šel.

Ano, ale určitě bych při koaličních jednáních šel tvrději za našimi požadavky a určitě bych je dal začlenit do programového prohlášení. Aby potom nevznikaly debaty typu, že něco nebylo v programovém prohlášení, a proto to nebudeme dělat.

Teď se takové debaty vedly?

Ano.

Na kterých třech bodech byste nyní trval?

Prosadil jsem zpracování Plánu udržitelné městské mobility, teď bych ho chtěl postupně naplňovat. Je to třeba, jde o vizi dopravy v Olomouci do roku 2030. Druhý bod je ještě důležitější – Strategický plán. Už je také schválený, ale nyní jde o jeho použití. Udává směr, kterým má Olomouc jít, zabraňuje možným excesům. Je to nastavení kormidla rozvoje města do roku 2030, aby se to pořád neměnilo a nezačínalo se vždy každé čtyři roky po volbách od začátku. Některé strany, například Piráti, v kampani říkají, že město nemá dlouhodobý výhled, vizi či strategický cíl. Já říkám, že má.

A třetí bod?

Veřejná projednání všech dokumentů, to bych dal skutečně povinně. Jsem hrdý, že se nám podařilo udělat tolik veřejných jednání, kolik tu ještě nebylo. Například právě ke strategickému plánu či plánu mobility. S veřejností jsme řešili i nejrůznější studie k možným proměnám veřejných prostranství. Například náměstí Republiky či ulic Sokolská a Zámečnická. Bohužel tady vidím trochu problém na straně obyvatel v nezájmu se těchto jednání účastnit. Možná je chyba na naší straně, že neumíme komunikovat s občany. Proto bych určitě chtěl, aby na magistrátu vzniklo nové oddělení přímo pro komunikaci s občany. Teď máme jen tiskové oddělení, které se komunikací s občany zabývá okrajově.

V programu slibujete, že s lidmi budete řešit doslova všechny úpravy veřejných prostranství. Není to dvousečné? Nezavděčíte se všem a ti, jejichž názory spadnou pod stůl, budou z politiky ještě víc frustrovaní.

To je otázka. Buď to tedy schválíte bez debaty s veřejností a poté se dozvíte, že vše diktujete. Anebo to s lidmi projednáte. Ale nakonec rozhoduje hlasováním městská rada či zastupitelstvo. To je demokracie. Debatujme a diskutujme, ale to potom skončí a musí přijít hlasování.

Do jaké míry tak mohou lidé proměny svého okolí ovlivnit?

Často slyším, že to nemá cenu, že nemohou ovlivnit nic. Ale řekl bych všem, že by se divili, jaký občan může mít vliv. Opravdu velký.

Máte nějaký příklad?

Řešili jsme regulační plán pro lokalitu mezi Rooseveltovou, Schweitzerovou a Velkomoravskou ulicí, kde je protihlukový val. V regulačním plánu se navrhovalo, aby u této čtyřproudé cesty vznikl místo valu multifunkční dům se stovkami parkovacích míst. Pro nás ve vedení města by to mělo obrovský přínos – vyřešené parkování v dané lokalitě. Ale občané, kteří na veřejné projednání tohoto plánu přišli, nesouhlasili a chtěli zachovat val. Řekl jsem jim, že si neumím představit, že bychom šli proti jejich vůli.

A výsledek?

Regulační plán se bude znovu projednávat. Třeba se ale stane, že tentokrát přijdou lidé, kteří budou chtít parkování. Je to zkrátka debata, někdy složitá a dlouhá. Ale regulační plány veřejných prostranství děláme pro lidi, kteří tam žijí. A nechceme to dělat proti jejich vůli.

Ale nezacyklíte se v tom? Řešení jste už měli na stole, teď se to bude znovu řešit. Nebylo by to jinak už hotové?

Bylo. Ale v okamžiku, kdy by se tam začalo něco dít, vystoupili by proti v dobrém slova smyslu aktivní občané. Proto je lepší to raději dělat déle a snažit se dojít k nějakému konsenzu.