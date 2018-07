Tragická nehoda u Olomouce má čtvrtou oběť, v nemocnici zemřelo druhé dítě

„Dopravní nehoda u Bohuňovic má bohužel již čtyři oběti,“ potvrdila bez dalších podrobností policejní mluvčí Irena Urbánková. Dítě zemřelo v brněnské nemocnici, kam bylo po nehodě letecky přepraveno. Srážka se tak stala zatím nejtragičtější letošní nehodou v Česku.

Vozy se srazily v pondělí 16. července přibližně v půl třetí odpoledne na křižovatce u odbočky na Bohuňovice. Škoda Felicia, v níž podle ČTK cestovali prarodiče se třemi vnoučaty, odbočovala z hlavní silnice doleva na cestu do Bohuňovic, v tu chvíli do ní však narazil nákladní vůz. Podle prvotních informací mu řidič felicie nejspíš nedal přednost.

Na místě zahynuli dva dospělí a jedno dítě, další dvě děti převezli záchranáři do nemocnic.

„Jeden nezletilý pacient utrpěl těžká mnohočetná poranění. Po vyproštění, zajištění a stabilizaci stavu byl na umělé plicní ventilaci,“ informovala po nehodě mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Urbanová.

Třetí dítě z nehody vyvázlo s lehčími poraněními a sanitka ho vezla do olomoucké fakultní nemocnice na pozorování.

Policie už dříve avizovala, že vyšetřování potrvá několik týdnů nebo i měsíců, neboť policisté si vyžádali řadu znaleckých posudků. Nehodu zatím vedou jako možný trestný čin usmrcení z nedbalosti, zatím ale nikoho neobvinili.

V regionu nejde v letošním roce o jedinou nehodu, při které zemřely dvě děti. Stejně tragický výsledek měla i březnová srážka celkem čtyř aut na okraji Olomouce, při níž zahynulo batole a dítě školního věku. Osmatřicetiletý řidič, který podle policie nehodu zavinil, vyjel s více než dvěma promile a skončil následně ve vazbě.

Soud ho do ní podle informací MF DNES poslal především proto, že byl v minulosti již třikrát trestaný za jízdu v opilosti, takže panovala obava z toho, že to udělá znovu, případně se bude vyhýbat soudu a skrývat. Za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až deset let vězení.