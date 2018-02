Za prohru pro sázky nabízeli až 20 tisíc eur, říká šéf fotbalového klubu

Sám už jste se s podezřením na sázky setkal v červnu 2013. Jak to tehdy bylo?

Tenkrát jsme hráli druhou ligu a podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, protože jsem si myslel, že čtyři až šest zápasů bylo zmanipulováno v náš neprospěch několika hráči. Šetření pak bylo zastaveno, protože se neprokázalo, že někdo z mužstva sázel. Divil jsem se tomu, protože když jsme si dělali analýzy zápasů, tak bylo evidentní, že někteří hráči napomohli prohrám. Radar českých sázkových kanceláří prokázal, že na ty zápasy nebylo vsazeno, a to policii stačilo. Přestože víme, že se sází prostřednictvím internetu u zahraničních, hlavně asijských sázkových kanceláří.

Uplynulo téměř pět let, změnilo se za tu dobu něco?

Myslím, že v současnosti tento nešvar ve sportu stále pokračuje. A nejen ve fotbale, vždyť své kauzy má tenis i další sporty. Kurzy se vypisují i na různé přípravné zápasy na soustředěních. Hráči čelí velkým tlakům, aby podlehli nabídkám a ovlivňovali zápasy ve prospěch sázek. Před těmi pěti lety mi na policii vyšetřovatel říkal, že mají indicie o mládežnických soutěžích, a od té doby byla jen jedna nebo dvě kauzy, které skončily potrestáním. Ve fotbale ale tento nešvar je.

Podezření na ovlivněné zápasy se nyní objevilo ve třetí lize, kde hraje i HFK Olomouc. Překvapuje vás to?

Za podzim bychom našli deset dvanáct a možná i více zápasů různých klubů s nečekanými výsledky 6:0, 7:1 či s vysokým počtem penalt. Jeden tým vysoko vyhraje a v dalším zápase stejně vysoko prohraje. Padá plno branek a výsledek 7:4 ve třetí lize, to jsem nikdy nezažil. Nebo že v poločase prohrává mužstvo 0:3 a nakonec vyhraje, to nikdy dřív nebylo.

Přisuzujete to působení sázkařské chobotnice?

Jestli je to ovlivněné sázkami, to nedokážu říct. V Mohelnici a Valašském Meziříčí, o kterých jste psali, možná něco probíhalo, ale je to vůči nim trochu nespravedlivé, protože mám pocit, že těch klubů je daleko více. Pozor, ne klubů! Kluby to často ani nemusí vědět a nemohou to ovlivnit. Je to tlak konkrétních lidí na hráče a někteří podlehnou.

Máte osobní zkušenost?

Bude to skoro rok, kdy mě v Bratislavě oslovil brankář, který u nás před několika lety chytal, a udělal mi takovou nabídku. Striktně jsem ji odmítl a důrazně jsem mu řekl, ať se mému klubu vyhýbá, že nic takového nebude. Následně mi potom volal na podzim po druhém kole, jestli se nechci vrátit k našemu rozhovoru, a znovu jsem ho odmítl. Přesto některé výsledky našeho klubu byly překvapující a pro mě zdrcující.

O koho šlo?

Nechci ho v tuhle chvíli jmenovat, ale pokud by to šetřila policie, jsem připraven s ní spolupracovat a jméno říct.

Popsal vám mechanismus, jak by se vše dělalo?

Ne. Byla to finanční nabídka za zápas, který by se prohrál o více než tři branky. Za jeden takový by klub podle něj dostal 15 až 20 tisíc eur.

Naznačoval jste, že jste měl pochyby o některých výsledcích svého týmu. Jak jste s podezřením naložil?

Vždycky, když prohráváte vysokými rozdíly a mužstvo podá katastrofální výkon, tak přemýšlíte, čím to může být. Dělám fotbal 24 let, tak mě napadají různé věci. Musím ale být objektivní v tom, že jsem vyměnil dva trenéry. První měl jednu výhru a sedm porážek v řadě, pak odstoupil. Přivedl jsem druhého, ale ten měl těžký los, hráli jsme proti prvním pěti mužstvům. I tak jsme ale prohráli s poslední Mohelnicí 1:6. Pak se ptáte, jestli je v tom jen nekvalita hráčů, nebo jsou tam některé jiné vlivy.

Chtěl jste znovu podat trestní oznámení?

To mě v tuto chvíli nenapadlo, řešil jsem to po sportovní stránce výměnou trenéra. Po podzimu jsme se rozloučili s osmi hráči, některým skončilo hostování a třem, kteří nepodávali na podzim dobré výkony, jsem ukončil smlouvy. Brankář Filip Mucha a obránci Alex Řehák a Filip Přikryl měli velký díl na prohrách. Postavil jsem nové mužstvo a pokusíme se o zázrak v podobě záchrany. Rád bych třetí ligu hrál dál. Měli jsme nejhorší podzim za mých 24 let, nikdy jsem po něm nebyl poslední. Udělal jsem radikální řez, byť to bylo vynucené. Přišel jsem o trenéra Kalvodu, ale Karlu Trnečkovi důvěřuji a mám pocit, že mužstvo je zdravé. Přišli chlapci ze Sigmy, kterým věřím, že to odmakají, a nebudu mít žádné myšlenky. Když prohrajeme, tak čestně. A tento pocit jsem na podzim úplně neměl.

Máte recept, jak zabránit ovlivňování zápasů pro sázky?

Nikdo nejsme schopni ovlivnit, jaké zápasy se objevují na asijských sázkových portálech. S tím se hrozně těžko bojuje. Myslím však, že by funkcionáři a trenéři měli více analyzovat všechny výsledky. Pokud má někdo podezření, tak podat trestní oznámení, jako jsem to udělal před lety, aby policie měla možnost pomocí odposlechů vysledovat, jestli hráči něco provádějí. A pokud ano, tak vynášet tvrdé tresty, jako doživotní vyloučení z FAČR. Bojovat proti tomu. Peníze vládnou světu a mladé sportovce, kteří nejsou ambiciózní a nemají šanci prosadit se jako kvalitní fotbalisté, napadne vytěžit ze své kariéry nějaké peníze.

Ovlivnit zápas mohou i rozhodčí...

Pokud by se na tom měli podílet i rozhodčí, což se mohu jen domnívat, tak už je to úplně jiná dimenze. Pak by šla dvě mužstva na trávník a rozhodčí už by měl v hlavě, jak by to mělo dopadnout. Komise rozhodčích by měla vyhodnocovat všechny zápasy z videozáznamů, zvlášť ty, kde padlo hodně gólů, jestli nebyly ovlivněné. Bojovat proti tomu. Mám pocit, že kluby strkají hlavu do písku. Tenkrát mi řekl policejní kapitán, že jsem první předseda klubu, který jde podat trestní oznámení na vlastní hráče. A to je hrozné. Jestli se funkcionáři dennodenně starají o klub, měli by s tímto fenoménem bojovat, jinak budou soutěže jedna velká fraška.

Existují silná podezření, společnost Federbet sledující potenciálně ovlivněné zápasy hovoří až o padesáti duelech v českých soutěžích jen za podzim. Máte pocit, že se proti tomu nějak bojuje?

Myslím, že FAČR strká hlavu do písku. Samozřejmě nechce špinit ten svůj produkt, na který jsou navázané dotace státu, z krajů i měst. Ale to není špinění. Když bojuju proti nepravostem, tak by to mělo být hodnoceno pozitivně všemi, kteří poskytují dotace na činnost, že jsou tu funkcionáři, kteří nebudou zavírat oči před problémy, které sport má. Je to odraz společnosti, vždyť i v ní jsou korupční aféry a existují prostředky, jak jim bránit. A ve fotbale bychom měli dělat, že se nic neděje? Všichni tuší, že to je problém, ale bojovat proti tomu nikdo nechce, protože je to těžké a ten systém je velmi propracovaný.

Do Mohelnice vstoupil přes českého prostředníka asijský investor s vazbami na sázkařský syndikát. Je pravda, že tuto nabídku měla i Holice?

Pan Přemysl Buba (prostředník zastupující čínské investory v FK Mohelnice – pozn. red.) měl dvakrát snahu vstoupit do našeho klubu. Poprvé v létě 2016, znovu mi telefonoval na jaře 2017, jestli bychom se k tomu nevrátili, že má čínského investora. Ale odmítl jsem ho, nebyl pro mě důvěryhodný.