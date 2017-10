Rodiče postižené holčičky dál bojují s nemocnicí o 17 milionů korun

Okresní soud v Olomouci už dříve žalobu rodičů postiženého dítěte na vyplacení odškodnění zamítl, a proto se odvolali.

Podle právního zástupce rodiny Petra Poločka porod provázela řada pochybení začínající už špatným odhadem hmotnosti plodu.

„Rozdíl jednoho kilogramu je obrovský rozdíl. Strategie porodu měla být jiná,“ řekl. Poukázal na to, že rodička byla vyčerpaná, porod trval 23 hodin a dítě bylo velké, nakonec vážilo 4,5 kilogramu.

„Jednoznačnou příčinou prasknutí dělohy je podcenění příznaků a jednoznačné použití Kristellerovy exprese. Je to metoda zakázaná, která se přitom dodnes provádí v České republice,“ uvedl Poloček, který navrhl soudu, aby žalobě vyhověl, nebo případ vrátil zpět k okresnímu soudu.

Spor mezi rodiči a nemocnicí se mimo jiné týká i toho, zda lékaři postupovali při porodu správně, nebo zda použili zakázanou Kristellerovu expresi, při které porodník tlačí loktem na břicho rodičky.

Nemocnice to odmítla a za pravdu jí dali i znalci a následně i okresní soud. Podle něj vzniklo postižení dítěte v souvislosti s porodem, ale nebyla prokázána příčinná souvislost s poskytnutou lékařskou péčí (psali jsme zde).

Nemocnice se mimo jiné hájí výsledky čtyř znaleckých posudků

Právní zástupce nemocnice dnes před soudem pochybení znovu odmítl. Zopakoval, že nešlo o zakázanou metodu, ale o pomoc rodičce předloktím, což je podle něj rozdíl.

„Postup byl v celém rozsahu lege artis (podle nejnovějších poznatků lékařské vědy, pozn. red.),“ uvedl právní zástupce nemocnice. Poukázal na to, že byly vypracovány čtyři znalecké posudky, které jednoznačně dospěly k názoru, že nešlo v žádném případě o Kristellerovu expresi.

Svá slova vzal totiž nakonec u okresního soudu zpět i znalec Zdeněk Hájek, který se v dubnu roku 2015 postavil na stranu rodiny. Uvedl tehdy, že při komplikovaném porodu byla zakázaná metoda použita. Svůj názor podle svých slov změnil po konfrontaci z druhé strany.

„Jako znalec nejsem schopen jednoznačně s jistotou říci, jaký postup tam byl zvolen. Zda šlo o Kristellerovu expresi, nebo zda šlo o pomoc rodičce v druhé fázi porodu,“ řekl později Hájek.

Podle něj šlo o určitý tlak na břicho, ale zda byl přiměřený, nebo nepřiměřený, určit nemohl. V případě, že by byl tlak přiměřený a během kontrakce, splňoval by doporučený postup České gynekologicko-porodnické společnosti a šlo by tedy o postup lege artis.

Kvůli drahé péči má rodina finanční problémy

Případ dostal olomoucký okresní soud na stůl v roce 2012, dva roky poté, co se dítě s poškozeným mozkem narodilo. Projednávání ale začalo až o tři roky později kvůli vypracování znaleckého posudku. Zamítavý verdikt nakonec padl letos v březnu (psali jsme zde).

Krajský soud dnes jednání odročil na příští týden, rozsudek má vynést ve čtvrtek.

Rodiče se na soud obrátili mimo jiné proto, že nutná téměř nepřetržitá péče o nyní sedmiletou holčičku, která není schopna samostatného života, je velmi drahá. Rodiče, kteří mají ještě desetiletého chlapce, mají proto finanční potíže (psali jsme zde).

Holčička trpí kvadruspastickou dětskou mozkovou obrnou, má epilepsii, chronický zápal plic a bronchitidu. V břiše má sondu na krmení s má nemocné srdce. Má poruchu zraku a je téměř hluchá.

Její matce kvůli masivnímu krvácení při porodu hrozila smrt a lékaři jí odstranili dělohu, čímž přišla o možnost mít další děti, přestože s manželem ještě alespoň jedno plánovali.