Zvukaři hrozí za protest proti Zemanovi pokuta. Policie o všem věděla, říká

Protestní akce se v Lipníku konala na podporu chartisty Tomáše Hradílka, který už devátým dnem drží hladovku, aby Zeman znovu nekandidoval na úřad hlavy státu (o hladovce podrobněji zde).

Ve chvíli, kdy prezident vstoupil na pódium, rozezněla se z okna protějšího domu skladba Marty Kubišové a na chodníku pod ním skupina demonstrujících lidí zvedla nad hlavy červené karty a transparent s nápisem Pravda vítězí. Než skladba dohrála, zasáhla policie.

„Byl jsem sám, když se za mnou ozvalo dupání a místnost zaplnili černooděnci. Do obličeje mi vrazili kameru a jeden z nich křičel: ‚Okamžitě to vypněte‘. Když jsem poslechl, řekl, že jsou od policie a že jsem zadržen. V antonu, kterým mě odváželi, jsem seděl já a asi sedm černooděnců. Nikdy jsem takovou demonstraci síly nezažil,“ popsal zásah zadržený zvukař Jaroslav Hensl.

Z policejní služebny jej policie propustila po více než dvou hodinách s tím, že mu za přestupek proti zákonu o právu na shromažďování hrozí pokuta.

„Hlasitou hudební produkcí rušil projev jednoho z účastníků shromáždění. Za přestupek lze uložit pokutu do výše patnáct tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman. Záležitost tak bude podle něj řešit přestupkové oddělení lipnické radnice.

Zvukař: Pokynům policie jsme vyhověli a Zemana nepřerušili

Organizátoři protestu tvrdí, že policie o tom, co mají v plánu, věděla. Na její doporučení dokonce upravili svůj scénář.

„Už když jsme si v místnosti chystali transparenty, červené karty a aparaturu, přišli za námi dva policisté. Ochranka pana prezidenta prý zaregistrovala nějaký pohyb v místnosti, kde je tma. Proto jsme jim popsali, jakým způsobem chceme protestovat,“ shrnul Hensl.

Na doporučení policistů protestující upustili od záměru vyvěsit transparent z okna, nechali rozsvíceno, jen okno nezavřeli zcela, nýbrž nechali mírně pootevřené.

„Potřeboval jsem vědět, co se venku děje,“ zdůvodnil to Hensl. Že by s přáteli narušili Zemanův mítink, odmítá.

„Byli jsme na druhé straně náměstí. Pan prezident mohl klidně pokračovat ve svém vyprávění a nemusel si nás všímat. Nakonec, hudbu jsme pustili ještě předtím, než dostal slovo. Protistrana podle mě reagovala nepřiměřeně,“ míní.

Kvůli zásahu policie padlo ještě večer trestní oznámení

Jedna z účastnic demonstrace, Simona Hradílková, ještě téhož večera podala trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Osoby bez označení odvedly ze soukromého prostoru mého přítele. Nevěděla jsem, kam zmizel. Z toho, co jsem viděla, jsem to vnímala jako omezování osobní svobody,“ zdůvodnila.

Hradílková je dcerou protestujícího hladovkáře. Stejně jako její otec, bývalý disident a první polistopadový ministr vnitra Tomáš Hradílek, i ona podepsala Chartu 77. Středeční zásah policie považuje za hloupý.

„Zastavit tak symbolickou píseň, jako je Modlitba pro Martu, a ještě zvukaře odvézt někam k výslechu, mi připadá jako naprosto neskutečné,“ řekla žena, která za minulého režimu zažila praktiky komunistické státní bezpečnosti. Zásah policie v Lipníku jí podle jejích slov tyto doby připomněl.

„Samozřejmě to byla pěkná vracenka, i když vím, že před třiceti lety bychom na policejní služebně skončili všichni, kdo jsme tam stáli s červenými kartami. Pokud se ale dnes začínají dít takové věci, tak to musíme hlídat. Nemůžeme čekat, až sbalí třicet lidí,“ uzavřela. Podobně již reagovali i někteří politici.