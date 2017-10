Zpod auta vyprostili učitelku, která sama zachránila děti. Dostali cenu

Svědci nehody vyznamenání převzali v úterý na slavnostní akci hasičů na bouzovském hradě.

„Pan Zabák společně s řidičem havarované vozidlo nadzvedli a paní Kohoutová zraněnou učitelku vytáhla zpod auta ven. Svým rychlým, rozhodným a odvážným jednáním oba přispěli k záchraně ženina života,“ podotkla mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.

Medaili svědci nehody obdrželi od hejtmana Ladislava Oklešťka, který už v září vyznamenal za hrdinský čin také Darinu Nešporovou.

Drama se odehrálo 16. června na lesní cestě nedaleko Jívové. Na skupinku předškoláků, kteří byli na procházce, se zničehonic vyřítilo osobní auto. Nešporová nejprve odstrčila do bezpečí tři děti, poté ochránila svým tělem malého chlapce před vozidlem, které je oba zavalilo.

„Ani pořádně nevím, co se tam dělo. Seběhlo se to strašně rychle. Vzpomínám si jen, že jsem nejdřív postrčila část dětí bokem. Jeden chlapec se mě ale pořád držel za ruku, já v tu chvíli vůbec nevěděla, co s ním. Nakonec jsem ho objala a snažila se ho nějak skrýt,“ popsala už dříve učitelka.

Chlapec se zpod auta dostal krátce po havárii a vyvázl z ní jen s lehkým zraněním. Nešporová zůstala pod vozem a rozžhavený výfuk jí popálil obě ruce. Uvězněná tam byla nekonečně dlouhých osm minut. Následně ji z místa transportoval vrtulník do ostravského popáleninového centra (více čtěte zde).