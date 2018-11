Znalci se přou kvůli vině opilého řidiče souzeného za smrt dvou dětí

Nehoda se stala letos 29. března. Obžalovaný Josef Ondrýsek měl tehdy v krvi více než dvě promile alkoholu.

Jel po silnici ze čtvrti Nové Sady do místní části Holice a přijížděl ke křižovatce. Před ním stála dvě auta a odbočovala vlevo. Do jednoho z nich Ondrýsek naboural, tento vůz pak vrazil do auta před sebou a také částečně vyjel do protisměru.

Tam v té chvíli jela řidička vezoucí tři děti. Snažila se střetu zabránit, což se jí povedlo, ovšem dostala smyk, vyjela mimo silnici a asi po šedesáti metrech od křižovatky narazila postupně do dvou stromů.

U odvolacího soudu nejprve vystoupil znalec Petr Vlk, který vypracoval posudek na žádost obhájce obžalovaného. Upozornil na to, že podle výpovědi jednoho z řidičů, kteří místem v době nehody projížděli, byla řidička s dětmi při nárazu Ondrýska do odbočujícího auta už za křižovatkou.

Zjištěné stopy na vozovce i za krajnicí navíc podle něj neodpovídaly tvrzení ženy, že kvůli autu v protisměru strhla řízení.

Na silnici by podle Vlka musely zůstat stopy po smyku. „Zůstaly ale až v bahně za krajnicí,“ uvedl znalec.

Další znalec Ladislav Mandák ale označil Vlkovy závěry za chybné. Řidička podle něj nemohla za daných podmínek včas zastavit. Vlk podle Mandáka ve svém posudku značně nadhodnotil brzdné zpomalení Škody Felicie, kterou žena řídila.

Kromě toho se Mandák neztotožnil ani se závěrem, že řidička byla se svou škodovkou v době nárazu Ondrýskova auta do vozu před ním už zhruba 66 metrů za místem střetu aut.

Řidič byl v minulosti za jízdu v opilosti třikrát potrestán

„Je to nereálné,“ komentoval s tím, že zakřivené stopy za krajnicí svědčí o tom, že řidička se kvůli nehodě v protisměru snažila o vyhýbací manévr. S odkazem na své propočty uvedl, že měla dost času i prostoru na to, aby se autu zasahujícímu do jejího jízdního pruhu vyhnula obloukem. Smyk dostala poté, co se snažila s autem dostat z nezpevněného terénu zpět na vozovku.

Následky nehody byly tragické. Dvě ze tří dětí - batole a dítě ve školním věku, které s ženou ve voze cestovaly, na místě zemřely. Další tři lidé skončili v nemocnici. Byl to obžalovaný šofér, řidička a třetí z dětí, které utrpělo zhmožděniny.

Ondrýsek se v srpnu před vynesením prvního rozsudku mimo jiné snažil okresní soud přesvědčit, že se nehoda odehrála jinak, respektive že šlo o dvě nehody, mezi kterými nebyla přímá souvislost. Soud však argumentaci nepřijal.

Muž je už od nehody za mřížemi, neboť jak informovala už v dubnu MF DNES, policisté požádali o jeho vzetí do vazby, protože v minulosti už byl za jízdu v opilosti potrestaný hned třikrát.

Panovala tak obava, že by stejný čin mohl zopakovat, případně že by se vyhýbal soudu a skrýval. Krajský soud se bude případem znovu zabývat 7. listopadu.