Za nehodu, při níž zemřely dvě děti, dostal opilý řidič 6,5 roku

Osmatřicetiletý Josef Ondrýsek byl obžalován z usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozilo až deset let vězení. Soud nakonec o vině i trestu rozhodl během jediného jednání.

„Obžalovaný si nechal vypracovat svůj znalecký posudek, který však soud nepřesvědčil. Nebylo tak třeba dělat revizní znalecký posudek a bylo možné rozhodnout v jednom hlavním líčení,“ vysvětlil soudce Petr Bednář.

Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na zvážení odvolání.

„Navrhoval jsem trochu vyšší trest, zhruba o rok více. Zda se odvoláme zvážím poté, co přijde rozsudek,“ komentoval verdikt žalobce Jaroslav Rašendorfer.

Řidič naboural do dodávky a postrčil ji do cesty vozu s rodinou

Nehoda se stala 29. března odpoledne na silnici z městské části Nové Sady do Holice (o nehodě jsme psali zde). Ondrýsek narazil zezadu do dvojice dodávek, které dávaly přednost protijedoucí felicii před odbočením ze silnice vedoucí z městské části Nové Sady vlevo do ulice Šlechtitelů.

Náraz jednu z dodávek částečně odhodil do cesty přijíždějící felicie, jejíž řidička ve snaze vyhnout se kolizi strhla řízení, ale při úhybném manévru dostala smyk a při nekontrolovaném pohybu narazila do stromů u cesty.

Ve voze s ní cestovaly tři děti. Batole a druhé dítě ve školním věku utrpěly smrtelná zranění a snaha záchranářů o oživení tak byla marná. Řidička, třetí z dětí a Ondrýsek, který nehodu zavinil, skončili se zraněními v nemocnici.

Ondrýsek se mimo jiné snažil soud přesvědčit, že se nehoda odehrála jinak, respektive že šlo o dvě nehody, mezi kterými nebyla přímá souvislost. Soud však argumentaci muže, který měl při nehodě v krvi přes dvě promile alkoholu, nepřijal.

Přestože rozsudek zatím není pravomocný, odsouzený muž je už od nehody za mřížemi. Jak informovala už v dubnu MF DNES, policisté požádali o jeho vzetí do vazby, protože v minulosti už byl za jízdu v opilosti potrestaný hned třikrát. Panovala tak obava, že by stejný čin mohl opět zopakovat, případně že by se vyhýbal soudu a skrýval.