Architekt, který se soudil o lampy, chce bránit i „svou“ přístavbu muzea

Ještě letos v srpnu měl ředitel olomouckého Muzea umění Michal Soukup o podobě Středoevropského fóra (SEFO) jasno. Podle Šépkových smělých plánů měla známou proluku v Denisově ulici v historickém jádru Olomouce, v níž kdysi stálo pět měšťanských domů, zaplnit pětice moderních homolí s částí pláště z hrubého betonu za stovky milionů korun.

Odvážné vizualizace rozšíření muzea měl respektovaný pražský architekt hotové už v roce 2009, začátkem letošního roku pak MF DNES zveřejnila jejich aktualizovanou a lehce upravenou verzi. Plány navíc již dříve posvětila i vědecká rada Národního památkového ústavu.

Muzeum umění, jež spadá právě pod ministerstvo kultury, pak mělo po letech zařizování také vyřešené, kde na přístavbu vezme peníze. Stamiliony mají dorazit ze státního rozpočtu, nutný je ještě souhlas vlády. Teď však muzeum, jež nutně potřebuje nové depozitáře a výstavní prostory, musí dát prostor i jiným architektům.

„Ministr kultury Antonín Staněk pověřil ředitele Muzea umění Michala Soukupa, aby zajistil organizaci architektonické soutěže na projekt Středoevropského fóra. Nyní na tom pan ředitel začíná ve spolupráci s ministerstvem kultury pracovat,“ potvrdil MF DNES mluvčí muzea Tomáš Kasal.

Architekt: Při zrušení smlouvy budeme žádat vysoké odškodné

Šépka je ovšem přesvědčený, že mluvit o soutěži je předčasné, což opírá o smlouvu o dílo, kterou s muzeem podepsal a která se vztahuje k jeho plánům na SEFO.

Architekt má za to, že brání vyhlášení soutěže a zaručuje mu, že se bude stavět právě podle jeho plánů. Šépkovi mimo jiné zaručuje i právo na autorský dozor na stavbě.

„Smlouva je platná, naši právníci to řeší, bude to řešit i muzeum. Pokud by ministerstvo tuto smlouvu chtělo z nějakého důvodu zrušit, samozřejmě bychom žádali poměrně vysoké odškodnění. Je pak otázka, pokud by to nechtěli udělat, zda by celá věc neskončila u soudu. Se soutěží bych se rozloučil, to je úplný nesmysl,“ říká Šépka.

Staňkův postup navíc označuje za nestandardní. „Ani já, ani jiní mí kolegové jsme se s ničím takovým nikdy nesetkali,“ dodává architekt.

SEFO by mělo stát v roce 2024 bez ohledu na soutěž

Nebylo by to přitom poprvé, kdy by Šépka musel své plány pro Olomouc hájit u soudu. Dlouhé roky se přel s radnicí kvůli novým lampám pro Horní náměstí, jehož současné podoby je po poslední rekonstrukci spoluautorem.

Město však pod vedením tehdejšího primátora Martina Majora z ODS na náměstí v září 2014 narychlo vyměnilo veřejné osvětlení. Architekt si stojí za tím, že na nic takového radnice bez jeho souhlasu neměla právo. V tomto případě však posléze došlo k mimosoudní dohodě.

Ministr Staněk si za vyhlášením architektonické soutěže stojí.

„Hlavní důvod je, že SEFO bude plně financováno z národních zdrojů. A všechny příspěvkové organizace ministerstva kultury vyhlašují architektonické soutěže nebo soutěže o návrhy,“ říká Staněk.

„Není důvod, aby se stejným způsobem nepostupovalo i v případě Středoevropského fóra. Je to snaha dát prostor všem architektům, což znamená i panu Šépkovi. Nikde navíc není psáno, že nové návrhy musí být lepší. Podstatné je, aby veřejnost měla šanci posoudit i jiné možnosti,“ dodává.

O Šépkově smlouvě podle svých slov nic neví. Považuje ji za věc, kterou si případně musí ředitel muzea Michal Soukup s architektem vyřešit sám. Staněk zdůrazňuje, že by vyhlášení soutěže vybudování fóra nemělo nijak zbrzdit, zkušební provoz by měl začít v roce 2024.

Soutěž padla z obav o přílišnou inspiraci Šépkovým návrhem

Pro ředitele Soukupa přitom bylo vyhlášení architektonické soutěže ještě letos v létě uzavřenou věcí. Muzeum ji kvůli Středoevropskému fóru v roce 2010 dokonce již připravovalo.

Tehdy se ovšem nedohodlo s komorou architektů, a tak se neuskutečnila. Největší starostí muzea se poté stalo shánění peněz na stavbu. Mezitím už byla pro SEFO v Denisově ulici hotová Šépkova studie.

„Dostal zadání s požadavky od nás i od památkové péče. To stanovilo, že má jít o kontextovou architekturu. Což znamená, že architekt musel respektovat původní středověkou zástavbu. My jsme měli zásadní požadavek, aby do novostavby šlo světlo shora,“ vylíčil v srpnu Soukup v rozhovoru pro MF DNES. Šépka podle něj všechny podmínky splnil.

„A my jsme si později položili otázku, zda by se v případné soutěži, byť nechci předjímat, neobjevily určité napodobeniny. Soutěž by byla těmito požadavky zkrátka svázaná. Nebylo by to o tom, tady je zelená louka a vytvořte cokoliv. To byl důvod, proč nakonec i tehdejší ministr kultury Daniel Herman souhlasil, abychom zaktualizovali původní plány,“ dodal Soukup.