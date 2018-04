Exhokejista se odvolal, trest za smrt spolujezdkyně je podle něj přísný

„Obžalovaný podal takzvané blanketní odvolání, což znamená, že dosud není odůvodněno. Je to procesní postup kvůli zachování procesní lhůty. Toto blanketní odvolání směřuje do trestu, nikoliv do viny,“ řekl předseda olomouckého okresního soudu Bronislav Beran.

Obhájce Aleš Zdráhala nechtěl postup komentovat s tím, že nemůže sdělovat informace. Žalobce Jaroslav Rašendorfer, který si také ponechal lhůtu na odvolání, nakonec proti verdiktu námitky neměl.

Kuncemu hrozilo až osmileté vězení, soud ho nakonec na začátku dubna poslal za mříže na tři roky a osm měsíců a po opuštění věznice mu začne platit šestiletý zákaz řízení. Kromě toho má firmě, která vlastní zničený zapůjčený vůz, zaplatit přes dva miliony korun. Dále soud přiřkl půlmilionové odškodné každému z rodičů a třem sourozencům zemřelé ženy.

Ta zahynula v olomoucké Wolkerově ulici 8. prosince na místě spolujezdce nedlouho po půlnoci poté, co Kunce nezvládl řízení sportovního mercedesu. Podle znalce jel v tu chvíli rychlostí přes 120 kilometrů v hodině, přestože v místě je povolená maximálně padesátka.

Mrzí mě, že jsem nezemřel také, řekl obžalovaný u soudu

Po nárazu do betonového sloupu začal vůz hořet, plameny zlikvidoval ještě před příjezdem hasičů kolemjedoucí řidič ručním hasicím přístrojem.

Při jednání u soudu zaznělo, že žena neměla šanci přežít a to bez ohledu na to, zda byla připoutána, nebo ne, o čemž se po nehodě spekulovalo na sociálních sítích.

„Byla vystavena přímému nárazu na překážku a sloup vnikl do vozu až do úrovně zadní nápravy a roztrhl ho v oblasti, kde spolujezdkyně seděla,“ uvedl znalec.

Kunce, který už některým pozůstalým vyplatil v součtu 900 tisíc korun, po havárii skončil v nemocnici se středně těžkými zraněními. Rozbor krve odhalil, že měl v sobě 2,63 promile alkoholu.

Při dotazech soudkyně o průběhu večera před jízdou uváděl, že si vzpomíná jen na drobné střípky. O množství vypitého alkoholu vypověděl, že měl několik malých piv a společně se ženou vypili šestnáct panáků koňaku.

Během soudního jednání několikrát zopakoval, že události lituje. Mimo jiné zahájil svou výpověď tím, že hovořil k přítomným příbuzným zemřelé ženy.

„Nežádám o odpuštění a to, co jsem udělal, nejde omluvit. Chci jen říci, že je mi to velmi líto,“ uvedl. Později v reakci na jednoho ze svědků dokonce prohlásil, že ho mrzí, že při nehodě nezemřel také.

Šestačtyřicetiletý rodák ze Šumperka v roce 1990 odešel hrát hokej do Německa a má na kontě více než stovku startů za reprezentaci spolkové republiky a přes sedm stovek zápasů v tamní nejvyšší soutěži, kde také jednou získal mistrovský titul.

