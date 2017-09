Ochranář v Jeseníkách vyfotil vzácnou návštěvu, ohroženého orla skalního

„Měl jsem to štěstí, že se mi ho podařilo nafotit. Je to ohromný zážitek,“ říká Ondřej Bačík. Podle něj jde na fotografiích o mladého orla.

„Bílé skvrny na letkách a na ocase jsou charakteristické pro mladé jedince do čtyř let věku. V dospělosti jim pak mizí,“ vysvětlil.

Ochranář se domnívá, že orel skalní může opět v centrálních Jeseníkách zahnízdit, v této lokalitě zatím není v současnosti hnízdiště tohoto vzácného dravce prokázáno.

Prvním místem, kde po letech snahy o jeho návrat do české přírody zahnízdil, byl vojenský újezd Libavá, kde událost ochranáři zdokumentovali poprvé v roce 2013. Projektem návratu orla skalního do přírody se zabývá Záchranná stanice Bartošovice na Novojičínsku.

V Jeseníkách by nešlo o jediný návrat vymizelého druhu zvířat. Díky aktivitě ochranářů se sem postupně vrací i přísně chránění sokoli (psali jsme zde) a podle odborníků by se lidé měli připravit i na to, že se do hor natrvalo vrátí také vlci (více čtěte zde). Kromě toho zde před rokem fotopast Společnosti přátel Jeseníků zachytila také rysa (podrobnosti zde).